Такую версию выдвинул американский инженер Махмуд Джавайд. Он провел собственное исследование, опираясь на тексты Библии и Корана, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также В Украине есть действующий вулкан, о котором никто не знает: где искать эту "дверь в ад"

Где инженер "нашел" райский сад из Библии?

В новом исследовании техасский ученый предположил, что библейский Эдемский сад на самом деле был вблизи озера Тана в Эфиопии, бросая вызов древним представлениям о его географическом происхождении. Традиционно многие ученые связывают Эдем с регионом современного Ирака, где протекают реки Евфрат и Тигр.

Опираясь на тексты из Библии и Корана, инженер Джавайд предполагает, что река Гихон, упомянутая в Священном Писании, может соответствовать Голубому Нилу, который берет начало на озере Тана и течет через Судан до Хартума.

Новая теория еще не прошла научную проверку, но ученый отмечает, что территория вокруг озера Тана имеет несколько речных разветвлений, которые напоминают четыре реки, описанные в Книге Бытия. Он подчеркивает, что древняя территория, известная как "Куш", соответствует региону современной Эфиопии, что еще больше подтверждает его гипотезу.



Эдемский сад мог быть в Эфиопии из-за ландшафта и Голубого Нила / Фото Daily Mail

Все признаки указывают на Бахр-Дар, вблизи озера Тана, регион, характеризующийся пышной растительностью, потрясающими ландшафтами и истоком Голубого Нила, что совпадает с библейским описанием Эдема,

– заявил Джавайд.

Он также предположил, что "огненный меч", который, по Библии, охранял вход в сад после изгнания Адама и Евы, может символизировать вулканические хребты, окружающие озеро Тана.

Библия и Коран описывают земной сад, отличный от вечного рая. Исследователь определил регион Бахр-Дар как сильного кандидата на это описание, отметив его мягкий климат, плодородные почвы и разнообразную флору и фауну.

Инженер утверждает, что, исходя из климатических условий и описаний, найденных в этих религиозных текстах, район Бахр-Дара может очень напоминать библейский Эдемский сад.

Что говорят предварительные исследования?

Точное географическое место библейского Эдемского сада остается загадкой, но многие исследователи предполагают, что он мог располагаться в историческом регионе Месопотамии, который охватывает части современных Ирака и Сирии, пишет Dailygalaxy.

Эта территория, расположена между реками Тигр и Евфрат, совпадает с описаниями в Книге Бытия относительно четырех рек, упомянутых в тексте. Некоторые ученые предполагают, что нарратив мог быть создан под влиянием пышных болот южной Месопотамии.

Хотя реки Тигр и Евфрат берут свое начало в Турции и протекают через Сирию и Ирак, что подтверждает месопотамскую гипотезу, идентификация рек Фисон и Гихон продолжает создавать проблемы для исследователей.

Где увидеть замок, который возвышается над полуостровом?