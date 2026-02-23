Вы точно не знали эти факты о замке Паланок: они заставят вас паковать чемодан для визита

Все слышали об известном замке Паланок на Закарпатье, но не все знают его историю и увлекательные факты. Поверьте, после них вам точно захочется увидеть эту крепость собственными глазами.

Мукачево – это уютный закарпатский город, который расположен на равнинном плато, над которым возвышается одинокая гора вулканического происхождения, рассказывает "Карпатиум". Именно там, высоко над городом, уже много веков возвышается крепость, что видела войны, осады и смены эпох, но до сих пор пристально следит за Мукачево с высоты птичьего полета – и это замок Паланок.

Почему туристам стоит посетить Мукачевский замок Паланок?

Впечатляющая история

Крепость существовала еще в 11 веке и выдержала многочисленные осады: от половцев до монголов и австрийских войск. Замок был столицей князей Ракоци и важным политическим центром региона.

Как выглядит замок Паланок: смотреть видео

Уникальная архитектура из трех уровней

Паланок состоит из нижнего, среднего и верхнего замков, расположенных каскадом на вулканической горе. Общая площадь комплекса около 14 000 квадратных метров, что делает его одной из крупнейших крепостей Украины.

Интересно знать: замок Паланок внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины 21 февраля 2026 года, сообщает Министерство культуры Украины. А это обеспечивает его усиленную государственную защиту и создает дополнительные возможности для сохранения этого исторического памятника.

Замок Паланок / фото "Серебряный Водограй"

Невероятные виды на Мукачево

Замок возвышается на горе высотой 68 метров, поэтому с бастионов открывается панорамный вид на город и долину реки Латорица.

Легенды и мистические истории

С крепостью связаны десятки легенд: от истории о черте и замковом колодце до жуткого "коридора смерти", где врагов уничтожали горячей смолой.

Интересные исторические факты

В замке даже хранилась корона венгерских королей. Также там проходили дипломатические переговоры с посланниками Богдана Хмельницкого, а позже крепость даже служила политической тюрьмой.

