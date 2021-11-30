Управление туризма и курортов Львовской облгосадминистрации предложило подборку мест, где можно успешно попозировать. Выбирайте локации и отправляйтесь на охоту за красивыми фото.

Читайте также От Синевира до Дземброни: локации Украины, которые следует посетить этой осенью – подборка

Локации Львовщины, где выходят отличные фото

Аллея 50-летних дугласий Мензиса в Страдче

Очень высокие сосны вместе с другими видами туи образуют геометрическую композицию в дендропарке, принадлежащему Львовскому национальному лесотехническому университету.



Аллея 50-летних дугласий Мензиса в селе Страдч / Фото с инстаграма @nyouto4ka

Здесь произрастает более 300 видов деревьев и кустов. К экскурсионным маршрутам относится и инстаграмная экологическая тропа "Аллеями арборетума Ботанического сада общегосударственного значения НЛТУ Украины".

Яворовский национальный природный парк

Одной из самых интересных частей природного региона Расточье – холмы Главного Европейского водораздела, богатства которых оберегает Яворовский национальный природный парк.



Природный заповедник Расточье / Фото с инстаграма @energy.butterfly

Его территорией проложены шесть экологических маршрутов, наиболее популярными из которых являются: "Верещица", "Тропа Ивана Франка", "Голуби" и "Лелеховка".

Одним словом, парк – это сплошная фотозона для фотографий.

Костел Всех Святых в Годовице

До 1621-го на месте костела стоял деревянный храм, однако в том году сгорел во время татарского набега. Десять лет спустя здесь построили каменный. Но в середине XVIII века костел находился в неудовлетворительном состоянии, священник из наварийского храма выделил деньги для строительства нового.



Костел Всех Святых / Фото с инстаграму @o_garichkin

Сегодня почти ничего не изменилось – костел и дальше нуждается в финансовом внимании. Однако расположение архитектурного шедевра на берегу живописного пруда привлекает множество фототуристов.

Первый публичный парк современной украинской скульптуры PARK3020

Это парк будущего, а число 3020 – признак перспективного развития парка на тысячелетие вперед. PARK3020 призван дать возможность скульпторам реализоваться внутри страны и заявить о себе на международной арене, а посетителям подарить новый опыт взаимодействия с искусством.



Одна из скульптур парка / Фото с инстаграма @maletych.vasyl

Если приедете сюда и сделаете фото, не забудьте о популярном хештеге в Инстаграме – #park3020.

Горе Пикуй

Пикуй – идеальная вершина для начинающих, все путешественники начали с самой высокой горы Львовщины. Более опытные считают подъем сюда легкой прогулкой, однако любят ее в любое время года, потому что отсюда открывается прекрасная панорама и выходят отличные фото.



Живописный пейзаж с горы Пикуй / Фото с инстаграма @andriy_tatarskiy

В свое время на нее из села Кривка поднимался Иван Франко. К слову, на вершине этого года восстановили памятный знак в честь восхождения писателя.

Интересно Lonely Planet назвал лучшие направления для путешествий в 2022 году: полный перечень

Таинственный охотничий дом

Крошечный островок с домом стал украшением охотничьих угодий государственного предприятия Охотничье хозяйство "Стырь". Это довольно известное место среди travel-блоггеров. Представьте, какие фотографии здесь выходят. Хотя бы ради этого следует сюда приехать.