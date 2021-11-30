Управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації запропонувало добірку місць, де можна вдало попозувати. Обирайте локації та вирушайте на "полювання" за красивими фото.

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Локації Львівщини, де виходять відмінні фото

Алея 50-річних дугласій Мензиса у Страдчі

Дуже високі сосни разом з іншими видами туї утворюють геометричну композицію у дендропарку, що належить Львівському національному лісотехнічному університету.



Алея 50-річних дугласій Мензиса у селі Страдч / Фото з інстаграму @nyouto4ka

Тут росте понад 300 видів дерев та кущів. До екскурсійних маршрутів належить й інстаграмна екологічна стежка "Алеями арборетуму Ботанічного саду загальнодержавного значення НЛТУ України".

Яворівський національний природний парк

Однією з найцікавіших частин природного регіону Розточчя – є пагорби Головного Європейського вододілу, багатства яких оберігає Яворівський національний природний парк.



Природний заповідник Розточчя / Фото з інстаграму @energy.butterfly

Його територією прокладено шість екологічних маршрутів, найпопулярнішими з яких є: "Верещиця", "Стежка Івана Франка", "Голуби" та "Лелехівка".

Одним словом, парк – це суцільна фотозона для світлин.

Костел Всіх Святих у Годовиці

До 1621-го на місці костелу стояв дерев’яний храм, однак того року згорів під час татарського набігу. Десять років потому тут збудували мурований. Але у середині XVIII століття костел перебував у незадовільному стані, парох з наварійського храму виділив гроші для будівництва нового.



Костел Всіх Святих / Фото з інстаграму @o_garichkin

Сьогодні майже нічого не змінилося – костел й надалі потребує фінансової уваги. Однак розташування архітектурного шедевра на березі мальовничого ставу притягує безліч фототуристів.

Перший публічний парк сучасної української скульптури PARK3020

Це парк майбутнього, а число 3020 – ознака перспективного розвитку парку на тисячоліття вперед. PARK3020 покликаний дати можливість скульпторам реалізуватися в межах країни й заявити про себе на міжнародній арені, а відвідувачам подарувати новий досвід взаємодії з мистецтвом.



Одна зі скульптур парку / Фото з інстаграму @maletych.vasyl

Якщо приїдете сюди й зробите фото, не забудьте про популярний хештег в Інстаграмі – #park3020.

Гора Пікуй

Пікуй – ідеальна вершина для початківців, усі мандрівники почали з найвищої гори Львівщини. Більш досвідчені вважають підйом сюди легкою прогулянкою, проте люблять її у будь-яку пору року, тому що звідси відкривається прекрасна панорама й виходять відмінні фото.



Мальовничий краєвид з гори Пікуй / Фото з інстаграму @andriy_tatarskiy

Свого часу на неї з села Кривка підіймався Іван Франко. До слова, цьогоріч на вершині відновили пам'ятний знак на честь сходження письменника.

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