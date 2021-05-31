Летала по салону и пугала пассажиров: самолет совершил экстренную посадку из-за летучей мыши

Самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Дели в Нью-Йорк, был вынужден совершить экстренную посадку. Дело в том, что его салоном начал метаться летучая мышь.
Авиалайнер пришлось развернуть через 30 минут после взлета. Летучая мышь каким-то образом попала в салон самолета и начала летать и пугать пассажиров.
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Когда самолет вернулся в Дели, туда вызвали сотрудников службы охраны дикой природы.
Специалисты провели в самолете процедуру фумигации – заполнили салон газообразными пестицидами, что отравляют животное. После этого уже мертвую летучую мышь забрали из салона самолета.
Что касается пассажиров, то их пересадили на другой самолет авиакомпании, который в итоге успешно долетел до места назначения.
Теперь отдел безопасности полетов Air India должен осуществить детальное расследование этого инцидента. Предполагается, что летучая мышь могла вылезти из контейнера для транспортировки животных.
Отметим, ранее самолет суданской авиакомпании Tarco Airlines был вынужден совершить аварийную посадку из-за агрессивного кота, который напал на пилота.