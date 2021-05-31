Авиалайнер пришлось развернуть через 30 минут после взлета. Летучая мышь каким-то образом попала в салон самолета и начала летать и пугать пассажиров.

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Когда самолет вернулся в Дели, туда вызвали сотрудников службы охраны дикой природы.

Специалисты провели в самолете процедуру фумигации – заполнили салон газообразными пестицидами, что отравляют животное. После этого уже мертвую летучую мышь забрали из салона самолета.

Что касается пассажиров, то их пересадили на другой самолет авиакомпании, который в итоге успешно долетел до места назначения.

Теперь отдел безопасности полетов Air India должен осуществить детальное расследование этого инцидента. Предполагается, что летучая мышь могла вылезти из контейнера для транспортировки животных.