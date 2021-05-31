Авіалайнер довелося розвернути через 30 хвилин після зльоту. Кажан якимось чином потрапив до салону літака та почав літати і лякати пасажирів.

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Коли літак повернувся в Делі, туди викликали співробітників служби охорони дикої природи.

Спеціалісти провели у літаку процедуру фумігації – заповнили салон газоподібними пестицидами, які отруюють тварину. Після цього вже мертвого кажана забрали з салону літака.

Щодо пасажирів, то їх пересадили на інший літак авіакомпанії, який зрештою успішно долетів до місця призначення.

Тепер відділ безпеки польотів Air India має здійснити детальне розслідування цього інциденту. Припускається, що кажан міг вилізти з контейнера для транспортування тварин.