"Да посмотри в Гугле, нашо туда лезть": худшие советы по путешествиям, которые вы могли слышать

Не все советы для путешественников спасают от проблем. Некоторые скорее заставляет смеяться или удивленно поднимать брови. Туристы поделились настоящими "перлами" глупых советов, от абсурдных до откровенно забавных.

Далеко не все люди любят путешествовать, и многие даже не видят в этом смысла. Именно так мы наткнулись на пост турагентства jetmood.ua, где туристов попросили поделиться худшими советами, которые когда-либо им давали относительно путешествий.

Какие абсурдные советы получали путешественники?

Пользователи сразу начали делиться своим опытом: кто-то советовал не ехать вообще, ведь "что тебе там делать", другие говорили отложить поездку на пенсию, мол, тогда можно будет путешествовать без спешки. Были и те, кто убеждал: "Зачем ты туда едешь? Шо ты там не видела?" или "Лучше бы те деньги отложила на квартиру".

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Некоторые пытались отпугнуть своих друзей и родственников страшными видео об ограблении, стрельбу и изнасилование, мол, это проявление заботы . Другие советовали просто проверять все в Гугле и якобы избегать неприятностей: "Тю, и посмотри в Гугле, нашо туда перться".

Турист на платформе Reddit также рассказал один забавный случай из аэропорта. Рядом с ним сидел человек, который тянул 3 – 4 огромных чемодана, потный и измученный. Когда его спросили о главном совете для путешественников, он без колебаний ответил:

Берите как можно больше вещей – никогда не знаешь, что может понадобиться.

Пользователи сразу начали шутить, что такое впечатление, будто мужчина взял из дома даже кухонный мойщик, и неясно, в какой из четырех чемоданов он поместил все вещи.

