Как сообщает "Карпатиум", этот живописный хребет скрывает каменистые вершины, заповедные леса, горные озера и маршруты, где туристов значительно меньше, чем в самых известных уголках Карпат.

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Где расположен хребет Аршица?

Хребет Аршица расположен в пределах массива Горганы между селами Мысливка и Осмолода. Его длина превышает 26 километров. Рельеф здесь типичен для Горган: песчаники, каменные осыпи и рыхлые греготы в верхних частях склонов. Именно поэтому для похода рекомендуется использовать треккинговые палки, ведь неустойчивые камни могут затруднить передвижение.

Полонина Мшана на горе Аршица / фото Таня Троянь

Леса простираются преимущественно до высоты 1500 метров над уровнем моря. Ниже растут буки, выше ели, кедры и пихты, а вершины покрыты кустарниковым криволесьем и полонинами. Самые крутые склоны Аршицы расположены с северо-восточной стороны.

Подъем на вершины хребта сопровождается изумрудными оттенками папоротника и мха. Благодаря тому, что эта часть Горган остается одной из наименее посещаемых туристами, поход по Аршице отличается особой атмосферой спокойствия. В пределах хребта находится одноимённое заповедное урочище Аршица, получившее природоохранный статус в 1979 году. Его площадь составляет 205,8 гектара, а главной целью является сохранение аутентичной растительности Карпат.

Самой высокой вершиной хребта является Горган Илемский высотой 1587 метров. Это единственная "лысая" гора Аршицы. По свидетельствам местных жителей, деревьев здесь не осталось из-за активной борьбы советской власти с партизанами в начале 1950-х годов. Во время маршрута также можно увидеть Пустошак Малый и Пустошак Великий, если отправляться к Горгану Илемскому из Мысловки. Среди менее известных вершин хребта также выделяются Мале, Нивка, Нередив, Менчелик, Слобушница и Менчелин.

Какие озера есть на горе Аршица?

Хребет Аршица богат горными озерами, которые, хотя и менее известны, чем водоемы Свидовца, однако не уступают им по красоте. Озеро Росохан расположено на высоте 1120 метров над уровнем моря. Его длина составляет 60 метров, а максимальная глубина – 4,5 метра.

Озеро Росохан / фото Misha Harmatiuk

Озеро окружено вековыми деревьями, которые помогают сохранять чистоту воды. Даже в самые жаркие летние дни температура воды не поднимается выше + 15 градусов. Летом сюда довольно легко добраться по маршруту из Осмолоды.

Как выглядит озеро Аршица: смотреть видео

Озеро Аршица расположено ещё выше, на высоте 1300 метров. Его открыли только в 2009 году. В отличие от Росохана, дно здесь грунтовое, но также очень чистое. Еще одним интересным водоемом является озеро Забутое. Оно небольшое, уютное и расположено в стороне от основных туристических маршрутов. Найти его можно недалеко от села Мысловка, примерно в ста метрах ниже озера Верховое. Благодаря небольшому количеству туристов местные озера сохранили свою природную экосистему, поэтому купаться в них и оставлять мусор здесь крайне не рекомендуется.

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Какие есть туристические маршруты?

Самый популярный маршрут через Аршицу проходит траверсом по большей части хребта от Мысловки до Осмолоды. Его длина составляет около 36 километров, поэтому путешествие обычно занимает два–три дня. Во время похода туристы поднимаются на вершины Горган Илемский, Верх-Слобушница, Пустошак Большой и Пустошак Малый, а также посещают озеро Росохан. Маршрут имеет красную маркировку.

Тем, у кого меньше времени, подойдет однодневный поход на Горган Илемский из Мысливки. Его протяженность составляет 24 километра. При желании можно остаться на ночлег на полонине Мшана. Этот маршрут обозначен зеленой маркировкой.

Еще один вариант начинается в Осмолоде. Отсюда можно дойти до озера Росохан, подняться чуть выше на хребет, а затем вернуться тем же путем. Расстояние в одну сторону составляет примерно 14 километров, поэтому маршрут также подходит для однодневного похода.

Где находится хребет Аршица: смотреть на картах