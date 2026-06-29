Як розповідає "Карпатіум" цей мальовничий хребет приховує кам'янисті вершини, заповідні ліси, гірські озера та маршрути, де туристів значно менше, ніж у найвідоміших куточках Карпат.

Дивіться також Гори, озера та водоспади: природні локації Карпат, які варто відвідати цього літа

Де розташований хребет Аршиця?

Хребет Аршиця розташований у межах масиву Горгани між селами Мислівка та Осмолода. Його довжина сягає понад 26 кілометрів. Рельєф тут типовий для Горган: пісковики, кам'яні осипища та хиткі ґреґоти у верхніх частинах схилів. Саме тому для походу рекомендують використовувати трекінгові палиці, адже нестійке каміння може ускладнити пересування.

Полонина Мшана на горі Аршиця / фото Таня Троянь

Ліси простягаються переважно до висоти 1500 метрів над рівнем моря. Нижче ростуть буки, вище ялини, кедри та смереки, а вершини вкриті чагарниковим криволіссям і полонинами. Найкрутіші схили Аршиці розташовані з північно-східного боку.

Підйом на вершини хребта супроводжується смарагдовими барвами папороті та моху. Завдяки тому, що ця частина Горган залишається однією з найменш відвідуваних туристами, похід Аршицею вирізняється особливою атмосферою спокою. У межах хребта знаходиться однойменне заповідне урочище Аршиця, яке отримало природоохоронний статус у 1979 році. Його площа становить 205,8 гектара, а головною метою є збереження автентичної рослинності Карпат.

Найвищою вершиною хребта є Горган Ілемський заввишки 1587 метрів. Це єдина "лиса" гора Аршиці. За свідченнями місцевих жителів, дерев тут не залишилося через активну боротьбу радянської влади з партизанами на початку 1950-х років. Під час маршруту також можна побачити Пустошак Малий та Пустошак Великий, якщо вирушати до Горгана Ілемського з Мислівки. Серед менш відомих вершин хребта також вирізняються Мале, Нивка, Нередів, Менчелик, Слобушниця та Менчелин.

Які є озера на горі Аршиця?

Хребет Аршиця багатий на гірські озера, які хоч і менш відомі за водойми Свидовця, однак не поступаються їм красою. Озеро Росохан розташоване на висоті 1120 метрів над рівнем моря. Його довжина становить 60 метрів, а максимальна глибина 4,5 метра.

Озеро Росохан / фото Misha Harmatiuk

Озеро оточене багатовіковими деревами, що допомагають зберігати чистоту води. Навіть у найспекотніші літні дні температура води не піднімається вище + 15 градусів. Влітку сюди досить легко дістатися маршрутом з Осмолоди.

Як виглядає озеро Аршиця: дивитись відео

Озеро Аршиця розташоване ще вище на висоті 1300 метрів. Його відкрили лише у 2009 році. На відміну від Росохану, дно тут ґрунтове, але також дуже чисте. Ще однією цікавою водоймою є озеро Забуте. Воно невелике, затишне та розташоване осторонь основних туристичних маршрутів. Знайти його можна поблизу села Мислівка, приблизно за сто метрів нижче озера Верхове. Через невелику кількість туристів місцеві озера зберегли свою природну екосистему, тому купатися в них і залишати сміття тут вкрай не рекомендують.

Дивіться також Це вибух мозку, – українка неочікувала, що цей маршрут Карпатами настільки красивий

Які є туристичні маршрути?

Найпопулярніший маршрут Аршицею проходить траверсом більшою частиною хребта від Мислівки до Осмолоди. Його довжина становить близько 36 кілометрів, тому подорож зазвичай займає два – три дні. Під час походу туристи піднімаються на вершини Горган Ілемський, Верх-Слобушниця, Пустошак Великий і Пустошак Малий, а також відвідують озеро Росохан. Маршрут має червоне маркування.

Тим, хто має менше часу, підійде одноденний похід на Горган Ілемський із Мислівки. Його довжина становить 24 кілометри. За бажання можна залишитися на ночівлю на полонині Мшана. Цей маршрут позначений зеленим маркуванням.

Ще один варіант стартує з Осмолоди. Звідси можна дійти до озера Росохан, піднятися трохи вище на хребет, а потім повернутися тим самим шляхом. Відстань в один бік становить приблизно 14 кілометрів, тому маршрут також підходить для одноденного походу.

Де розташований хребет Аршиця: дивитись на картах