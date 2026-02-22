Не катакомбы: что это за тайный подземный лабиринт в Британии
- Hoffman Kiln близ Сеттла в Йоркшир-Дейлс является заброшенным промышленным сооружением, превращенным природой в подземный лабиринт с кирпичными туннелями.
- Место привлекает туристов и любителей приключений, но доступ ограничен из-за планов коммерческого развития территории.
Эта локация выглядит, как место для съемок фильма ужасов, но на самом деле все значительно проще - это сооружение бывшего промышленного комплекса, которое сегодня находится в запущенном состоянии.
Вблизи города Сеттл в национальном парке Йоркшир-Дейлс скрыта необычная историческая постройка – заброшенная Hoffman Kiln, которая сегодня напоминает жуткий подземный лабиринт, покрытый мхом и зеленью, рассказывает Mirror.
Что это за огромный подземный лабиринт?
Когда-то эта печь была частью крупного промышленного комплекса по обжигу известняка, где рабочие работали в тяжелых и опасных условиях. Со временем производство прекратилось, территорию покинули, а природа постепенно захватила здание, превратив его в атмосферную достопримечательность, похожую на подземный грот с кирпичными туннелями.
Как выглядит лабиринт: смотреть видео
Место привлекает любителей приключений и пеших прогулок, ведь рядом проходит туристический маршрут Craven Limeworks Trail с несколькими историческими объектами. В то же время доступ к печи ограничен: территорию планируют развивать коммерчески, и часть участка уже превращена в строительную площадку.
История объекта берет начало в 19 веке, когда железнодорожная линия Сеттл – Карлайл открыла новые промышленные возможности региона. Поездами сюда доставляли уголь для обработки известняка, а готовую продукцию отправляли дальше по стране.
Несмотря на запущенное состояние, посетители описывают печь как впечатляющее место для исследования благодаря ее масштабам и необычной атмосфере. Однако последние отзывы TripAdvisor свидетельствуют, что из-за строительных работ ощущение "секретной локации: постепенно исчезает:
Это выглядит как масштабный проект, который когда-то развивался, но остановился и теперь постепенно приходит в упадок. Жаль, ведь место имеет большой потенциал и невероятную историческую ценность,
– пишет отзыв NeilC.
Важно: подобные места могут выглядеть увлекательно, но исследовать их опасно!
Какие есть еще страшные локации?
