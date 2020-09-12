Грибной сезон традиционно открывается в начале осени и продолжается до первых заморозков. Киевская область славится грибным урожаем. А особенно в этом году – после дождливого и холодного лета.

Travel24 поделится подборкой 5 самых грибных мест Киева и окрестностей, где вы сможете наполнить свои корзины.

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Пуща-Водица

Где: Оболонский район

Место очень популярное среди грибников, поэтому приезжать сюда надо рано. Формально Пуща-Водица считается лесопарком, но по сути это настоящий лес, местами очень густой. Здесь вы сможете найти белых, подберезовиков, подосиновиков и польских. Также здесь есть грузди, волнушки, маслята, сыроежки и летние и осенние опята.



Грибы грузди / ubec.ru

Беличанский лес

Где: Святошинский район

По названию района этот лесной массив часто называют Святошинским. Несколько лет назад поселок прославился тем, что на его улицах сквозь асфальт проросли шампиньоны. Здесь собирают не только их, но и опята, польские, сыроежки. Встречаются также подберезовики, подосиновики и черные грузди.



Гриб подосиновик​ / gribnick.org.ua

Лютеж

Где: Вышгородский район, 25 километров от станции метро "Героев Днепра"

Здесь можно разжиться польскими грибами, королевскими белыми грибами, подберезовиками, сыроежками и боровиками. Лес под Лютежом очень большой, поэтому перед поездкой прихватите с собой компас, а еще лучше найдите компанию из опытных грибников.



Гриб боровик / indasad.ru

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Дымер, Катюжанка

Где: Вышгородский район, около 60 километров от Киева

В лесу – многообразие грибов. Учитывая, что от Киева чуть дальше, то и грибников обычно меньше, чем в Лютеже. Но рассчитывать на прогулку в одиночестве даже на таком расстоянии от столицы не стоит. Это направление – грибная "классика".

Голосеевский лес

Где: Голосеевский район

Чем далее от натоптанных дорожек – тем большая вероятность удачной охоты. Больше всего здесь опят, и не только осенних. С апреля можно найти летний вид этого гриба. Между прочим, в некоторых странах летний опёнок искусственно культивируется, ведь он очень вкусный в жареном или маринованном виде. Растут здесь и осенние представители этого вида, но за ними надо отправляться в лес в сентябре. Также можете набрать грибов-зонтиков. Здесь обитают два вида съедобных – большой и краснеющий.



Опёнок летний/ wikigrib.ru

Удачной "охоты"!