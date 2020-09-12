Грибний сезон традиційно відкривається на початку осені й триває до перших заморозків. Київська область славиться грибним урожаєм. А особливо цього року – після дощового і прохолодного літа.

Travel24 поділиться добіркою 5 найбільш грибних місць Києва та околиць, де ви зможете наповнити свої кошики.

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Пуща-Водиця

Де: Оболонський район

Місце дуже популярне серед грибників, тому приїжджати сюди треба рано. Формально Пуща-Водиця вважається лісопарком, але по суті це справжній ліс, місцями дуже густий. Тут ви зможете знайти білих, підберезників, підосичників та польських грибів. Також у Пуща-Водиці є грузді, вовнянки, маслюки, сироїжки та літні й осінні опеньки.



Гриби грузді / ubec.ru

Біличанський ліс

Де: Святошинський район За назвою району цей лісовий масив часто називають Святошинським. Декілька років тому селище прославилося тим, що на його вулицях крізь асфальт проросли шампіньйони. Тут збирають не лише їх, а й опеньки, польські, сироїжки. Трапляються також підберезники, красноголовці й чорні грузді.



Гриб красноголовець (підосичник) / gribnick.org.ua

Лютіж

Де: Вишгородський район, 25 кілометрів від станції метро "Героїв Дніпра"

Тут можна розжитися польськими грибами, королівськими білими грибами, підберезниками, сироїжками, боровиками. Ліс під Лютіжем дуже великий, тому перед поїздкою прихопіть з собою компас, а ще краще знайдіть компанію з досвідчених грибників.



Гриб боровик / indasad.ru

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Димер, Катюжанка

Де: Вишгородський район, близько 60 кілометрів від Києва

У лісі – різноманіття грибів. Зважаючи, що до Києва трохи далі, то й грибників зазвичай менше, ніж у Лютежі. Але розраховувати на прогулянку на самоті навіть на такій відстані від столиці не варто. Цей напрямок – грибна "класика".



Польські гриби/ agronomu

Голосіївський ліс

Де: Голосіївський район

Тут головне: чим далі від натоптаних доріжок – тим більша ймовірність вдалого полювання. Найбільше тут опеньків, й не лише осінніх. З квітня тут можна знайти літній різновид цього гриба. Між іншим, у деяких країнах літній опеньок штучно культивується, адже дуже смакує у смаженому чи маринованому вигляді. Ростуть тут і осінні представники цього виду, але за ними треба відправлятися до лісу у вересні. Також можете набрати грибів-парасольок. Тут мешкають два види їстівних – великий та червоніючий.



Опеньок літній / wikigrib.ru

Вдалого "полювання"!