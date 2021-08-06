Греция вводит новые ограничения на двух популярных туристических островах: что изменится

Греция ввела новые ограничения на двух популярных туристических островах. Власти страны приняли такое решение, чтобы сдержать распространение COVID-19.

В частности, вводится комендантский час в ночное время и полный круглосуточный запрет музыки во всех развлекательных заведениях. Об этом сообщил заместитель министра по вопросам гражданской защиты Греции.

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Районы, где вводят эти ограничения – остров Закинф на западе Греции, где эпидемиологическая ситуация ухудшилась на 69% по сравнению с прошлой неделей, и город Ханья, Крит, где показатель вырос на 54%.

Мы призываем жителей и посетителей этих территорий полностью выполнять меры по ограничению распространения вируса, – говорится в сообщении Агентства гражданской защиты.

Нововведения вступят в силу с сегодняшнего дня, 6 августа, и будут действовать до 13 августа в соответствии с рекомендацией комитета экспертов по инфекционным болезням, который консультирует правительство страны.

Условия въезда в Грецию

С 14 мая 2021 украинцы могут посещать Грецию с целью туризма. Для этого нужно:

перед вылетом заполнить декларацию на правительственном сайте travel.gov.gr

пройти полную вакцинацию от COVID-19. С момента получения последней дозы прививки должно пройти не менее 14 дней

как подтверждение – сертификат вакцинации, выданный страной, где сделана прививка. В нем должны быть указаны: имя человека как в паспорте, название препарата, число полученных доз и дата их введения

Если турист не прошел вакцинацию, то он может въехать на территорию страны, предъявив отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия.

В то же время посетить Грецию смогут и те, кто уже переболел коронавирусом, и имеет соответствующее подтверждение – справка или положительный ПЦР-тест, сделанный от 2 до 9 месяцев до этого.

По данным Worldometer , по состоянию на 6 августа 2021 года в Греции выявлено 506 672 случая заражения коронавирусом, из них 13 000 летальных.

Отметим, ранее власти Испании предложили необычный метод борьбы с вечеринками на популярном курорте Ибица. Они хотят создать "детективный отряд" из туристов, которые должны разоблачать подпольные собрания.

Также Нидерланды ввели штраф для туристов, которые при въезде не будет иметь необходимых документов.