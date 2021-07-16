Капсула времени: на Говерле нашли бутылку с записками 50-летней давности – фотофакт

В воскресенье, 11 июля, на горе Говерла туристы нашли бутылку с двумя записками. Они датированы 1971 и 1972 годом.

Теперь решили разыскать авторов записки в так называемой "капсуле времени". Некоторые из них уже откликнулись.

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В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.

В первой, на русском языке, пишет, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко.

Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.

Также есть список фамилий: Полуносов, Кунса, Коваль, Купчиненко (возможна ошибка), Конов, Гилчев (возможна ошибка), Короткий, Штанько, Мясоедов, Трофимов, Воропаев, Скрябина (возможна ошибка), Литвиненко и Будейко.



На Говерле нашли бутылку с записками 50-летней давности / Фото: фейсбук Тараса Краженка

Записки спрятали дети из секретного военного городка

Впоследствии в комментариях под постом мужчины некоторые откликнулся.

Одна из них Людмила Тимофеева из Латвии. Женщина рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки.

Спасибо за находку. Увидеть этот наш список через 50 лет. Мы все рады, – написала она.

По ее словам, тогда в походах очень не заморачивались: разводили костер, пекли картошку, готовили макароны "по-флотски".

Кроме того, племянник первого в списке Григорьева – Игорь Воронко, рассказал, что дети, которые спрятали эту бутылку, жили в секретном военном городке на окраине Делятина – Франковск-16.

Это московская школа №131. Находилась она, внимание, по адресу Ивано-Франковск-16, ул. Авиационная. По факту – секретный военный городок на окраине Делятина. Теперь Делятинская ООШ №3. Первый в списке мой дядя Григорьев А., – написал мужчина.

Он также поделился уникальным фото, на котором зафиксирован момент закапывания бутылки.



Момент закапывание бутылки с записками / Фото: Игорь Воронко



Первый слева Григорьев А. / Фото: Игорь Воронко

Отметим, ранее в сети появилось видео, в котором показали, как живет Ивано-Франковск-16 – засекреченный город за колючей проволокой.