Теперь решили разыскать авторов записки в так называемой "капсуле времени". Некоторые из них уже откликнулись.
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В записках говорится, что вершину горы покорили школьники.
В первой, на русском языке, пишет, что во время последних каникул (4 июня 1971 года), сюда вышли: Григорьев, Трофимов, Мясоедов, Павлов, Конов, Бирюков, Штанько и Будейко.
Вторая записка датирована 21 мая 1972 года. Из нее известно, что авторами были ученики 10 класса средней школы 131.
Также есть список фамилий: Полуносов, Кунса, Коваль, Купчиненко (возможна ошибка), Конов, Гилчев (возможна ошибка), Короткий, Штанько, Мясоедов, Трофимов, Воропаев, Скрябина (возможна ошибка), Литвиненко и Будейко.
На Говерле нашли бутылку с записками 50-летней давности / Фото: фейсбук Тараса Краженка
Записки спрятали дети из секретного военного городка
Впоследствии в комментариях под постом мужчины некоторые откликнулся.
Одна из них Людмила Тимофеева из Латвии. Женщина рассказала, что это именно они с одноклассниками оставили эти записки.
Спасибо за находку. Увидеть этот наш список через 50 лет. Мы все рады, – написала она.
По ее словам, тогда в походах очень не заморачивались: разводили костер, пекли картошку, готовили макароны "по-флотски".
Кроме того, племянник первого в списке Григорьева – Игорь Воронко, рассказал, что дети, которые спрятали эту бутылку, жили в секретном военном городке на окраине Делятина – Франковск-16.
Это московская школа №131. Находилась она, внимание, по адресу Ивано-Франковск-16, ул. Авиационная. По факту – секретный военный городок на окраине Делятина. Теперь Делятинская ООШ №3. Первый в списке мой дядя Григорьев А., – написал мужчина.
Он также поделился уникальным фото, на котором зафиксирован момент закапывания бутылки.
Момент закапывание бутылки с записками / Фото: Игорь Воронко
Первый слева Григорьев А. / Фото: Игорь Воронко
Отметим, ранее в сети появилось видео, в котором показали, как живет Ивано-Франковск-16 – засекреченный город за колючей проволокой.