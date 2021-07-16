Тепер вирішили розшукати авторів записки в так званій "капсулі часу". Декілька з них вже відгукнулися.

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У записках йдеться, що вершину гори підкорили школярі.

У першій, російською мовою, пише, що, в час останніх канікул (4 червня 1971 року), сюди вийшли: Григор'єв, Трофімов, М'ясоєдов, Павлов, Конов, Бірюков, Штанько та Будейко.

Друга записка датована 21 травня 1972 року. З неї відомо, що авторами були учні 10 класу середньої школи 131.

Також є список прізвищ: Полуносов, Кунса, Коваль, Купчиненко (можлива помилка), Конов, Гілчев (можлива помилка), Короткий, Штанько, М'ясоєдов, Трофімов, Воропаєв, Скрябіна (можлива помилка), Литвиненко та Будейко.



На Говерлі знайшли пляшку із записками 50-річної давнини / Фото: фейсбук Тараса Краженка

Записки заховали діти із секретного військового містечка

Згодом у коментарях під постом чоловіка дехто відгукнувся.

Одна з них Людмила Тімофеєва із Латвії. Жінка розповіла, що це саме вони з однокласниками залишили ці записки.

Дякую за знахідку. Побачити цей наш список через 50 років. Ми всі раді, – написала вона.

За її словами, тоді в походах дуже не морочилися: розводили багаття, пекли картоплю, готували макарони "по-флотськи".

Крім того, племінник першого у списку Григор'єва – Ігор Воронко, розповів, що діти, які заховали цю пляшку, мешкали у секретному військовому містечку на околиці Делятина – Франківськ-16.

Це московська середня школа №131. Знаходилась вона, увага, за адресою м.Івано-Франківськ-16, вул. Авіаційна. По факту – секретне військове містечко на околиці Делятина. Тепер Делятинська ЗОШ №3. Першим у списку є мій дядько Григорьєв А., – написав чоловік.

Він також поділився унікальним фото, на якому зафіксований момент закопування пляшки.



Момент закопування пляшки із записками / Фото: Ігор Воронко



Перший зліва Григорьєв А. / Фото: Ігор Воронко

Відзначимо, раніше в мережі з'явилося відео, в якому показали, як живе Івано-Франківськ-16 – засекречене місто за колючим дротом.