Если хотите спланировать быстрое и интересное путешествие в Европе, оставайтесь с нами и читайте подробности от 24 Канала со ссылкой на Daily Mail.

Смотрите также Куда поехать, чтобы посреди гор покататься на качелях с видами на 360 градусов

Какие города Европы являются лучшим выбором для быстрого и комфортного путешествия?

1. Краков, Польша

Краков – один из наименее стрессовых городов Европы для коротких поездок. Старый город легко осмотреть пешком, главная рыночная площадь поражает своей атмосферой, а многочисленные кафе и рестораны добавляют комфорта.

Краков, Польша / фото "Закарпатавтотранс"

2. Копенгаген, Дания

Копенгаген известен спокойной атмосферой, чистыми районами и удобными велосипедными маршрутами. Здесь можно наслаждаться прогулками вдоль каналов, садами Тиволи и уютными улочками, которые подходят для тихого отдыха.

3. Прага, Чехия

Прага привлекает доступными отелями, большим количеством бесплатных достопримечательностей и компактным центром. Старый город, Карлов мост и Пражский замок расположены рядом, что позволяет легко исследовать город пешком.

Прага, Чехия / фото GoStudy

Смотрите также В 47 раз больше Ватикана: отправляйтесь в этот живописный заповедник уже на выходных

4. Венеция, Италия

Венеция идеальна для романтических прогулок: каналы, мосты и тихие улочки создают неповторимую атмосферу. Компактный центр делает город удобным для пешего осмотра и спокойного отдыха.

Как пишет Insurte, туристы, которые не ночуют в историческом центре Венеции, должны оплатить 5 – 10 евро с человека за въезд в период с 8:30 до 16:00 – эта новая плата касается только древнего города, а не всего столичного района.

5. Пальма-де-Майорка, Испания

Город предлагает легкий доступ к солнечному отдыху, пляжи рядом со старым городом и уютные дворики для прогулок. Здесь можно совместить отдых на побережье с осмотром местных достопримечательностей.

Как выглядит Пальма-де-Майорка: смотреть видео

Какие локации Европы стоит посетить?