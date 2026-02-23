Не только замок "Паланок": гидесса поделилась интересным маршрутом по Мукачево
- Гидеса советует начать знакомство с Мукачево с центральной площади города.
- На кофе стоит заглянуть в кондитерскую "Бондаренко".
Мукачево для большинства туристов начинается и заканчивается замком "Паланок". Величественная крепость на холме давно стала визитной карточкой города и первым пунктом в списке "что посмотреть на Закарпатье". Однако на самом деле в Мукачево есть и немало других интересных локаций.
Гидеса, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @vintagekyivguide, поделилась интересными локациями, которые стоит увидеть в Мукачево.
Куда пойти в Мукачево?
Гидеса советует начать знакомство с Мукачево с центральной площади. Здесь можно увидеть драматический театр, история которого тянется еще с 1899 года, а также Ратушу, построенную в 1904 году в стиле неоготики и с элементами венгерской сецессии. Также стоит посетить картинную галерею, где сейчас проходит выставка Антона Секереша. Его солнечные и яркие работы напоминают о теплом лете в эти морозные дни.
Неподалеку можно увидеть недавно отреставрированный Венгерский дом, который расположен в бывшем здании банка. Здесь есть не только картинная галерея, но и музей денег, старинный банковский сейф и тому подобное.
Следующая остановка – дворец князей Ракоци 17 века. Когда-то это была княжеская летняя резиденция, которую из-за цвета фасада называли "Белый дворец". Сейчас здесь работает художественная школа, а вход свободный.
Для перерыва на кофе гидеса советует посетить в кондитерскую "Бондаренко" на улице Латоричный двор. После того можно посетить Реформаторский храм и костел святого Мартина. We.org советует запланировать визит в "Медовый дом", который открыла семья пчеловодов. Здесь можно увидеть настоящий улей с пчелами, которые живут за прозрачными стенами, а также образцы меда из 27 стран мира.
Много гуляйте по городу и поднимайте голову, чтобы рассмотреть красивые фасады домов,
– подчеркнула гидеса.
Гидеса рассказала, куда пойти в Мукачево: видео
