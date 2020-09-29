Путешествие – это то, что всегда хочется запечатлеть, ведь в туристических городах так много удачных локаций для фото. Украина полна таких мест, которые стоит добавить в свою галерею фотографий.

Travel24 подготовил для вас подборку Instagram-локаций в Украине, где стоит сделать фото во время путешествия.

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Крепость и фестиваль воздушных шаров в Каменец-Подольском

Каменец-Подольская крепость – это настоящая средневековая сказка, которая когда-то служила оборонительным форпостом. А сегодня является одной из самых красивых украинских памяток архитектуры, где можно сделать тысячи хороших фото и вдоволь насладиться живописными пейзажами. А еще в этом же городе ежегодно проводится фестиваль воздушных шаров. Здесь вы сможете сделать эффектное фото для соцсетей.

Пешеходный мост в Киеве

С моста открывается вид на Днепр, Подол, киевские склоны, а вечером благодаря цветной подсветке он дарит просто невероятные впечатления. И вообще, силуэт моста можно считать одним из самых узнаваемых в панораме столицы, и в частности, в сети.

Лемурийское озеро в Херсоне

Это место очень привлекательно для инста-туристов – здесь вы сможете сделать красивые и уникальные фото. Расположено Лемурийское озеро неподалеку от Херсона, а вода в нем имеет характерный розовый цвет. Идеальное место для фотосессии на рассвете, западе и в любое время суток.

Доминиканский собор во Львове

От одного взгляда на это место – влюбляешься в город Льва. Этот собор облюбовали Instagram-пользователи. Фото у дверей храма уже стало своеобразным must have среди туристов. Даже селфи возле Оперного уже не в тренде! Если есть фотография возле Доминиканского собора – значит, был во Львове.

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Тоннель любви в Клевани

Небольшой городок Клевани Ровенской области прославился на всю страну своей уникальной природной памяткой – тоннелем любви. Невероятно загадочное, романтичное и очень красивое место для фото создали совместно природа и человек.

Хороших фото!