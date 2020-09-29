Подорож – це те, що завжди хочеться закарбувати, адже у туристичних містах так багато вдалих локацій для фото. Україна сповнена таких місць, які варто додати у свою галерею світлин.

Travel24 підготував для вас добірку Instagram-локацій в Україні, де варто зробити фото під час подорожі.

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Фортеця і фестиваль повітряних куль у Кам'янець-Подільському

Кам'янець-Подільська фортеця – це справжня середньовічна казка, яка колись слугувала оборонним форпостом. А сьогодні є однією з найкрасивіших українських пам'яток архітектури, де можна зробити тисячі гарних фото і вдосталь насолодитися мальовничими пейзажами. А ще в цьому ж місті щорічно проводиться фестиваль повітряних куль. Тут ви зможете зробити ефектне фото для соцмереж.

Пішохідний міст у Києві

З моста відкривається чудовий краєвид на Дніпро, Поділ, київські схили, а ввечері завдяки кольоровому підсвічуванню він дарує просто неймовірні враження. І взагалі, силует моста можна вважати одним із найбільш упізнаваних в панорамі столиці, і зокрема, на теренах мережі.

Лемурійське озеро у Херсоні

Це місце дуже привабливе для інста-туристів – тут ви зможете зробити красиві та унікальні фото. Розташоване Лемурійське озеро неподалік від Херсона, а вода в ньому має характерний рожевий колір. Ідеальне місце для фотосесії на світанку, заході та в будь-який час доби.

Домініканський собор у Львові

Від одного погляду на це місце – закохуєшся у місто Лева. Цей собор обмилували Instagram-користувачі. Фото біля дверей храму вже стало своєрідним must have серед туристів. Навіть селфі біля Оперного вже не в тренді! Якщо маєш світлину біля Домініканського собору – отже, був у Львові.

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Тунель кохання в Клевані

Невелике містечко Клевань на Рівненщині прославилося на всю країну своїм унікальною природною пам'яткою – тунелем любові. Неймовірно загадкове, романтичне і дуже красиве місце для фото створили спільно природа і людина.

Гарних фото!