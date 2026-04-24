Не из Днепра: откуда родом новый "Холостяк" Вячеслав Кравцов и что посмотреть в его городе

24 Канал уже рассказал, что телеканал СТБ объявил имя нового героя романтического реалити-шоу "Холостяк". В новом сезоне за любовью отправится украинский спортсмен Вячеслав Кравцов. Анонс участника появился на официальных страницах проекта в соцсетях 24 апреля. 38-летний баскетболист более 10 лет выступает за сборную Украины и имеет опыт игры в NBA и ведущих европейских лигах. Известно также, что он родом из Одессы.

Смотрите также Не в Киеве: где родилась Мика Ньютон, которая возвращается в Украину после многолетней паузы

Что интересного увидеть туристу в Одессе?

Если вы впервые в Одессе или вернулись, чтобы снова почувствовать ее атмосферу, вот подборка локаций от yanadrumova, которые точно стоит добавить в свой маршрут.

Улочки тихого центра

Рядом с Соборной площадью прячутся зеленые и спокойные улицы с исторической застройкой. Здесь легко почувствовать настоящий ритм старой Одессы – без суеты, но с особым настроением.

Улочки города / фото Милены Бордаковой

Одесский оперный театр

Одна из главных визитных карточек города. Стоит посетить спектакль, экскурсию или просто зайти внутрь, чтобы увидеть легендарный интерьер.

Одесский оперный театр / фото Википедии

Буфет на Малом Фонтане

Локация на Трассе здоровья с видом на море. Здесь можно взять кофе или что-то перекусить и просто насладиться видом.

Приморский бульвар, Греческий и Стамбульский парки, Воронцовский переулок

Все эти места расположены рядом и идеально подходят для прогулки по историческому центру города.

Пале-Рояль

Уютный городской сквер с зеленью, террасами и видом на Оперный театр – атмосферная локация для отдыха.



Пале-Рояль / фото "Южный Курьер"

Смотрите также Не в Киеве: где родился Melovin и какие 5 небанальных изюминок этого города следует увидеть каждому

Одесский Пассаж и самая узкая улица города

Архитектурная жемчужина в самом центре, где стоит не только пройтись Пассажем, но и найти его скрытые детали.

Одесский Пассаж и самая узкая улица города / фото Бордаковой Милены

Восход солнца в Одессе

Особая утренняя магия – у моря или в центре, но всегда с ощущением чего-то нового.

Где родились другие известные фигуры и что там интересного можно увидеть?