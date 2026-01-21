Не в Киеве: где родился Александр Рудинский и что увидеть на родине звезды "Тихой Навы"

Известный украинский актер Александр Рудинский родом из Николаева. Город поражает своей атмосферой и уютом, а также имеет множество интересных локаций для прогулок.

Где родился известный актер Александр Рудинский?

Украинский актер театра и кино Александр Рудинский родом из Николаева. Интерес к сцене появился у него еще в детстве: уже с пятого класса он начал заниматься театральным искусством.

После завершения школы в 2014 году Рудинский поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где учился по специальности "Актерское искусство драматического театра и кино" на курсе режиссера Дмитрия Богомазова.



Александр Рудинский / фото Википедии

Что интересного увидеть в Николаеве?

8 Причал

Это современное открытое общественное пространство в Николаеве на берегу реки, которое стало одной из самых популярных локаций города для отдыха, прогулок и культурных мероприятий.

Музей судостроения и флота

Бывший штаб командующего Черноморским флотом (1792 года). Один из важнейших музеев города, посвященный истории украинского судостроения, пишет "Украина Инкогнита".

Николаевская астрономическая обсерватория

Старейшая обсерватория Украины, построена в 1821 году на самом высоком холме города. Входит в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Старофлотские казармы

Два корпуса середины 19 века – часть комплекса морского ведомства, что подчеркивает военно-морской характер города.

Мужская гимназия 19 века

Одно из характерных сооружений имперского периода, пример классической образовательной архитектуры Николаева.

Прогулка по Флотскому бульвару

Флотский бульвар – одна из самых живописных локаций Николаева. Его заложили в первой половине 19 века, вдохновляясь Приморским бульваром в Одессе. Здесь можно увидеть старинную пушку, памятники адмиралам Михаилу Фалееву и Степану Макарову. Первого считают одним из основателей города.

Путешествие в прошлое в городище "Дикий сад"

В Центральном районе Николаева расположены остатки древнего городища киммерийцев, которое существовало примерно в 1300 – 900 годах до нашей эры. Во время археологических исследований здесь обнаружили фрагменты крепостных стен, каменный фундамент моста и многочисленные изделия из камня, кости и бронзы, открывающие завесу над жизнью древних племен.

Дом купца Кроля

Роскошный особняк конца 19 века поражает своей архитектурой. Фасад здания выполнен в эклектичном стиле с элементами классицизма и псевдобарокко. Богатая лепнина придает сооружению вид настоящего городского дворца.

