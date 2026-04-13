Родной город актрисы – Окленд в штате Калифорния, и большинство туристов даже не думают о нем как о самостоятельном направлении, а зря. Благодаря ebsco.com расскажем подробнее.

Смотрите также Видели духов 7000 раз: штат в США, где живет больше всего призраков

Окленд, Калифорния: что стоит знать о городе, где родилась Зендея?

Зендея Мари Штермер Коулмен родилась 1 сентября 1996 года в Окленде, штат Калифорния, США, как отмечает Britannica. Узнаваемость актрисе принесла роль Ру Беннетт в сериале HBO "Эйфория", за которую та дважды получила премию "Эмми". Зендея также известна ролями во франшизе "Дюна" и романтической комедии "Любит не любит".

Ее родной город Окленд не является отдельным туристическим направлением. Однако имеет собственный неповторимый характер, бурную историю и культурное наследие, что на самом деле делает его одним из самых интересных городов американского Запада.

Окленд расположен на восточном берегу залива Сан-Франциско, напротив города Сан-Франциско, с которым его соединяет мост Бей-Бридж длиной более 13 километров. Мост, к слову, открыт еще в 1936 году, а сам город официально основан в 1852.

Чем интересен Окленд в Калифорнии: смотрите видео IslandHopperTV

Название Окленд происходит от дубовых лесов (oak на английском дуб), что когда-то покрывали эту местность. Во время Золотой лихорадки 1849 года город стал ключевым транзитным центром для искателей золота, которые направлялись к горам Сьерра-Невада.

Еще интересно, что в 1869 году Окленд стал западным конечным пунктом первой трансконтинентальной железной дороги США, что кардинально ускорило его развитие как портового города. И еще больше вырос город за счет переселенцев после катастрофического землетрясения 1906 года, уничтожившего значительную часть Сан-Франциско.

В области культуры Окленд известен как место рождения движения "Черные пантеры" 1966 года, так что и сегодня город предлагает туристам специальные экскурсионные маршруты. Среди туристических объектов также выделяются площадь Джека Лондона на берегу бухты, озеро Меррит в центре города (здесь и первый в США городской заповедник для птиц, созданный еще в 1870-х) и район Чайнатаун.

Какие еще интересные туристические магниты США стоит посетить в 2026 году?