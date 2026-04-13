Рідне місто актриси – Окленд у штаті Каліфорнія, і більшість туристів навіть не думають про нього як про самостійний напрямок, а дарма. Завдяки ebsco.com розповімо докладніше.

Окленд, Каліфорнія: що варто знати про місто, де народилася Зендея?

Зендея Марі Штермер Коулмен народилася 1 вересня 1996 року в Окленді, штат Каліфорнія, США, як зазначає Britannica. Впізнаваність акторці дала роль Ру Беннетт у серіалі HBO "Ейфорія", за яку та двічі здобула премію "Еммі". Зендея також відома ролями у франшизі "Дюна" та романтичній комедії "Любить не любить".

Її рідне місто Окленд не є окремим туристичним напрямком. А проте має власний неповторний характер, бурхливу історію і культурний спадок, що насправді робить його одним із найцікавіших міст американського Заходу.

Окленд розташований на східному березі затоки Сан-Франциско, навпроти міста Сан-Франциско, з яким його з'єднує міст Бей-Брідж завдовжки у понад 13 кілометрів. Міст, до слова, відкритий ще у 1936 році, а саме місто офіційно засноване у 1852.

Назва Окленд походить від дубових лісів (oak англійською дуб), що колись вкривали цю місцевість. Під час Золотої лихоманки 1849 року місто стало ключовим транзитним центром для шукачів золота, які прямували до гір Сьєрра-Невада.

Ще цікаво, що у 1869 році Окленд став західним кінцевим пунктом першої трансконтинентальної залізниці США, що кардинально прискорило його розвиток як портового міста. І ще більше зросло місто завдяки переселенцям після катастрофічного землетрусу 1906 року, що знищив значну частину Сан-Франциско.

У царині культури Окленд відомий як місце народження руху "Чорні пантери" 1966 року, тож і сьогодні місто пропонує туристам спеціальні екскурсійні маршрути. Серед туристичних об'єктів також виділяються площа Джека Лондона на березі бухти, озеро Мерріт у центрі міста (тут і перший у США міський заповідник для птахів, створений ще у 1870-х) та район Чайнатаун.

