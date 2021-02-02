На Львовщине есть несколько мест, где можно удачно покататься на сноутюбах, даже когда нет снега. Здесь его распыляют из специальных пушек.

Источник: VG Львов

Где вблизи Львова покататься на снежных тюбах i во сколько это обойдется – читайте в материале!

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Ёж парк

Где: село Красив, Николаевский район, Львовская область

Цены: один спуск с большой горки – 80 гривен, с маленькой – 20 гривен. Абонемент на час – 350 гривен

В один из самых больших тюбинг-парков Украины стоит ехать по трассе Киев – Чоп, а после поворота к Раковцу – до Новоселок. Этот тюбинг-парк начал сезон еще 1 декабря и будет работать до 31 марта 2021.

Он имеет 15 спусковых дорожек для детей и взрослых, и одну стометровую для малышей 2 – 5 лет.



Ёж парк / izhakpark.lviv.ua

Dream Park "Покатушки на плюшках"

Где: город Трускавец, Львовская область

Цены: один спуск на сноутюбе стоит 30/50 гривен. Аренда "плюшки" в час обойдется в 150/200 гривен; 2 часа – 200/250 гривен

Dream Park расположен недалеко питьевого озера за санаторием "Карпаты". Учитывая, что снега здесь недостаточно, на искусственно созданной горке его распыляют специальные снежные пушки, поэтому спуститься с горы на тюбе можно при любой погоде. Развлечение доступно как для детей, так и для взрослых.



Dream Park "Покатушки на плюшках" / lviv.vgorode.ua

Сказочная Поляна

Где: улица Стрелецкая, 55, село Поляна, Николаевский район, Львовская область

Цены: один спуск на большом тюбе – 30/40 гривен. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых – бесплатно

На территории горнолыжного курорта "Сказочная поляна" обустроены две трассы для сноутюбинга длиной 150 и 300 метров. Чтобы поддержать заснеженность трасс, здесь используются снегометы.



Катание на сноутюбах на горнолыжном курорте "Сказочная Поляна" / kazkovapolyana.com.ua

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Bukovytsia

Где: улица Тустановицка 185, город Борислав, Львовская область

Цены: час катания на сноутюбе – 120 гривен, 2 часа – 200 гривен, весь день – 450 гривен

Горнолыжный курорт в городе Борислав на Львовщине также предлагает спуститься на надувных санках. Катание с детьми здесь разрешается от трех лет.



Bukovytsia / bukovytsia.com

Веселого катания!