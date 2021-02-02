Где покататься на снежных тюбах на Львовщине: локации и актуальные цены
На Львовщине есть несколько мест, где можно удачно покататься на сноутюбах, даже когда нет снега. Здесь его распыляют из специальных пушек.
Источник: VG Львов
Где вблизи Львова покататься на снежных тюбах i во сколько это обойдется – читайте в материале!
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Ёж парк
В один из самых больших тюбинг-парков Украины стоит ехать по трассе Киев – Чоп, а после поворота к Раковцу – до Новоселок. Этот тюбинг-парк начал сезон еще 1 декабря и будет работать до 31 марта 2021.
Он имеет 15 спусковых дорожек для детей и взрослых, и одну стометровую для малышей 2 – 5 лет.
Ёж парк / izhakpark.lviv.ua
Dream Park "Покатушки на плюшках"
Dream Park расположен недалеко питьевого озера за санаторием "Карпаты". Учитывая, что снега здесь недостаточно, на искусственно созданной горке его распыляют специальные снежные пушки, поэтому спуститься с горы на тюбе можно при любой погоде. Развлечение доступно как для детей, так и для взрослых.
Dream Park "Покатушки на плюшках" / lviv.vgorode.ua
Сказочная Поляна
На территории горнолыжного курорта "Сказочная поляна" обустроены две трассы для сноутюбинга длиной 150 и 300 метров. Чтобы поддержать заснеженность трасс, здесь используются снегометы.
Катание на сноутюбах на горнолыжном курорте "Сказочная Поляна" / kazkovapolyana.com.ua
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Bukovytsia
Горнолыжный курорт в городе Борислав на Львовщине также предлагает спуститься на надувных санках. Катание с детьми здесь разрешается от трех лет.
Bukovytsia / bukovytsia.com
Веселого катания!
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