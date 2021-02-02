Де покататися на снігових тюбах на Львівщині: локації та актуальні ціни
На Львівщині є декілька місць, де можна вдало покататися на сноутюбах, навіть коли немає снігу. Тут його розпилюють зі спеціальних гармат.
Джерело: VG Львiв
Де поблизу Львова покататися на снігових тюбах i в скільки це обійдеться – читайте в матеріалі!
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Їжак парк
В один із найбільших тюбінг-парків України варто їхати трасою Київ – Чоп, а після повороту до Раківця – до Новосілки. Цей тюбінг-парк розпочав сезон ще 1 грудня і працюватиме аж до 31 березня 2021 року.
Він має 15 спускових доріжок для дітей й дорослих, і одну стометрову для малюків 2 – 5 років.
Їжак парк / izhakpark.lviv.ua
Dream Park "Покатушки на плюшках"
Dream Park розташований неподалік питного озера за санаторієм "Карпати". Зважаючи, що снігу тут недостатньо, на штучно створеній гірці його розпорошують спеціальні снігові гармати, тож спуститися з гори на тюбі можна за будь-якої погоди. Розвага доступна як для дітей, так і для дорослих.
Dream Park "Покатушки на плюшках" / lviv.vgorode.ua
Казкова Поляна
На території гірськолижного курорту "Казкова поляна" облаштовано дві траси для сноутюбінга довжиною 150 і 300 метрів. Щоб підтримати засніженість трас тут використовуються снігомети.
Катання на сноутюбах на гірськолижному курорті "Казкова Поляна" / kazkovapolyana.com.ua
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Bukovytsia
Гірськолижний курорт у місті Борислав на Львівщині також пропонує спуститися на надувних санчатах. Катання з дітьми тут дозволяється від трьох років.
Bukovytsia / bukovytsia.com
Веселого катання!
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