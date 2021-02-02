На Львівщині є декілька місць, де можна вдало покататися на сноутюбах, навіть коли немає снігу. Тут його розпилюють зі спеціальних гармат.

Джерело: VG Львiв

Де поблизу Львова покататися на снігових тюбах i в скільки це обійдеться – читайте в матеріалі!

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Їжак парк

Де: село Красів, Миколаївський район, Львівська область

Ціни: один спуск із великої гірки – 80 гривень, із маленької – 20 гривень. Абонемент на годину – 350 гривень

В один із найбільших тюбінг-парків України варто їхати трасою Київ – Чоп, а після повороту до Раківця – до Новосілки. Цей тюбінг-парк розпочав сезон ще 1 грудня і працюватиме аж до 31 березня 2021 року.

Він має 15 спускових доріжок для дітей й дорослих, і одну стометрову для малюків 2 – 5 років.



Їжак парк / izhakpark.lviv.ua

Dream Park "Покатушки на плюшках"

Де: місто Трускавець, Львівська область

Ціни: один спуск на сноутюбі коштує 30/50 гривень. Оренда "плюшки" на годину обійдеться у 150/200 гривень; дві години – 200/250 гривень

Dream Park розташований неподалік питного озера за санаторієм "Карпати". Зважаючи, що снігу тут недостатньо, на штучно створеній гірці його розпорошують спеціальні снігові гармати, тож спуститися з гори на тюбі можна за будь-якої погоди. Розвага доступна як для дітей, так і для дорослих.



Dream Park "Покатушки на плюшках" / lviv.vgorode.ua

Казкова Поляна

Де: вулиця Стрілецька, 55, село Поляна, Миколаївський район, Львівська область

Ціни: один спуск на великому тюбі – 30/40 гривень. Діти до 7 років у супроводі дорослих – безкоштовно

На території гірськолижного курорту "Казкова поляна" облаштовано дві траси для сноутюбінга довжиною 150 і 300 метрів. Щоб підтримати засніженість трас тут використовуються снігомети.



Катання на сноутюбах на гірськолижному курорті "Казкова Поляна" / kazkovapolyana.com.ua

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Bukovytsia

Де: вулиця Тустановицька 185, місто Борислав, Львівська область

Ціни: година катання на сноутюбі – 120 гривень, дві години – 200 гривень, увесь день – 450 гривень

Гірськолижний курорт у місті Борислав на Львівщині також пропонує спуститися на надувних санчатах. Катання з дітьми тут дозволяється від трьох років.



Bukovytsia / bukovytsia.com

Веселого катання!