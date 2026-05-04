Всего 100 гривен и в 15 минутах от аэропорта: где классно провести время перед вылетом в Кишиневе

Если пересадка затягивается, это не значит, что несколько часов придется проводить в шумном терминале. Рядом с Кишиневским аэропортом есть локации, где можно передохнуть, прогуляться на свежем воздухе и перезагрузиться перед следующим рейсом. И самое приятное, что добраться до них можно буквально за 10 –15 минут.

Украинская тревел-блогерка Анжелика рассказала о двух интересных локациях неподалеку от Кишиневского аэропорта, где можно приятно провести время вместо долгого ожидания рейса.

Куда сходить на прогулку прямо возле Кишиневского аэропорта?

Речь идет о Ботаническом саду и зоопарке, которые расположены всего в 10 – 15 минутах езды от аэропорта. По словам блогера, это идеальный вариант для короткой паузы между перелетами или ожиданием вылета.

Классные локации возле Кишиневского аэропорта / инстаграм angelbossyi

Ботанический сад на улице Падури, 18 – это большая зеленая территория площадью более 100 гектаров. Здесь спокойная атмосфера, ухоженные аллеи, каскады прудов с утками и большое количество разнообразных растений и деревьев. Вход стоит около 10 лей (примерно 26 гривен), поэтому это еще и очень бюджетный вариант отдыха.

Вторая локация – это Кишиневский зоопарк на улице Дача, 50/7, который расположен рядом. Это один из крупнейших зоопарков в регионе, где можно увидеть снежных барсов, тигров, белых волков и лемуров. Территория просторная, есть озеро и зоны для прогулок. Билет для взрослых стоит 30 лей (около 76 гривен), для студентов и школьников – 5 лей (примерно 13 гривен).

Даже если кажется, что до вылета остается достаточно времени, не стоит слишком далеко отходить от аэропорта. Всегда есть риск задержек, очередей или изменений в расписании, поэтому лучше не рисковать рейсом и не ставить под угрозу все путешествие.

Можно ли выходить из аэропорта во время пересадки?

Да, в большинстве случаев это разрешено, но все зависит от продолжительности пересадки, страны пребывания и правил иммиграционного контроля, рассказывает Booking. Каждый раз, когда пассажир покидает транзитную зону, ему придется снова проходить проверку безопасности, поэтому важно правильно рассчитать время, чтобы не опоздать на следующий рейс.

Сколько времени нужно, чтобы выйти из аэропорта?

Если пересадка длится меньше чем 4 – 5 часов, выходить из аэропорта обычно рискованно, ведь можно не успеть вернуться через контроль безопасности. Когда остановка составляет примерно 6 – 8 часов, уже есть возможность быстро поесть, прогуляться по городу или посетить ближайшие достопримечательности. Если же пересадка длиннее: от 8 – 10 часов, тогда шансов на полноценную короткую экскурсию значительно больше.

Нужно ли проходить паспортный контроль?

Да, во время международных пересадок обычно нужно пройти паспортный контроль, чтобы официально выйти из аэропорта и попасть в страну. Для этого может понадобиться виза или другие разрешительные документы в зависимости от государства. После возвращения в аэропорт процедуру придется пройти снова, включая контроль безопасности.

Чем отличаются внутренние и международные пересадки?

Во время внутренних рейсов правила проще – достаточно иметь время между рейсами, чтобы спокойно выйти из аэропорта и вернуться на посадку. Зато международные пересадки сложнее из-за иммиграционных процедур, поэтому они требуют больше времени и подготовки. Даже короткий выход в город в таком случае нужно тщательно планировать.

Какие особенности пересадок в разных странах?

В некоторых странах выход из аэропорта во время транзита требует специальной визы, даже если вы просто хотите прогуляться или выпить кофе. В то же время в части стран, наоборот, транзитные пассажиры могут без проблем покидать аэропорт и даже пользоваться организованными экскурсиями. Именно поэтому перед путешествием важно заранее проверять правила конкретного аэропорта и страны, чтобы правильно спланировать свое время.

