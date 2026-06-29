Прошедшие выходные показали, что на некоторых водоемах в окрестностях Львова наблюдался настоящий аншлаг: отдыхающих и автомобилей было так много, что спокойный отдых мог оказаться затруднительным.

Смотрите также : На Львов надвигается невыносимая жара: где спастись от нее в эти выходные

Какие места возле Львова лучше обойти стороной в самую сильную жару?

Ясницкий карьер

В воскресенье, 28 июня, на Ясницком карьере наблюдался большой наплыв людей. Отдыхающие приехали сюда спасаться от жары, из-за чего территория возле водоема была переполнена. В то же время в соцсетях люди делились историями о ситуациях, которые возникали во время отдыха на карьере.

Большое количество туристов на Ясницком карьере / тредс zahidwtf

Одна из пользовательниц рассказала, что в минувшую субботу, когда температура воздуха достигала около +30 градусов, у входа к водоему их предупредили о платном входе в размере 500 гривен с человека, а за въезд на автомобиле нужно было дополнительно заплатить еще 200 гривен.

Такие условия объяснили проведением благотворительного концерта, а посетителям сообщили, что пляж и территория у озера арендованы. Поэтому туристам стоит учесть: в дни проведения мероприятий формат отдыха в этом месте может меняться.

Озеро Задорожнее

Еще одной популярной локацией для отдыха является озеро Задорожнее. Однако в жаркие выходные сюда приезжает очень много людей. Пользователь Павел Белов опубликовал видео после прошлых выходных и рассказал, что уже на самом въезде к озеру образовывались большие очереди.

Пробки на подъезде к озеру Задорожнее: смотреть видео

По его словам, из-за большого количества автомобилей можно было потратить около часа только на то, чтобы доехать до места отдыха. Поэтому он посоветовал в самые загруженные дни выбирать альтернативные места для отдыха, ведь дорога и поиск места могут занять значительно больше времени, чем ожидается.

Смотрите также Где возле Львова можно бесплатно отдохнуть у водоема: подборка мест для летнего отдыха

Пляж на реке Стрый в селе Тишевница

Еще одно место, где в минувшие выходные было очень много людей, – это пляж на реке Стрый в селе Тишевница. На фотографиях, опубликованных на платформе тредс, видно большое количество автомобилей и отдыхающих у воды в воскресенье, 28 июня.

Переполненный пляж на реке Стрый / Treads lviv1256

Одной из главных проблем стало то, что люди оставляли автомобили непосредственно на территории пляжа. Из-за этого свободного места для отдыха становилось меньше, а большое количество машин создавало дополнительный дискомфорт для тех, кто приехал просто отдохнуть у реки.