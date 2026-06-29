Минулі вихідні показали, що на деяких водоймах поблизу Львова був справжній аншлаг: відпочивальників та автомобілів було настільки багато, що спокійний відпочинок міг стати складнішим.

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Які місця біля Львова краще оминути у найбільшу спеку?

Ясниський кар'єр

У неділю, 28 червня, на Ясниському кар'єрі був великий наплив людей. Відпочивальники приїхали сюди рятуватися від спеки, через що територія біля водойми була переповнена. Водночас у соцмережах люди ділилися історіями про ситуації, які виникали під час відпочинку на кар'єрі.

Велика кількість туристів на Ясниському кар'єрі / тредс zahidwtf

Одна із користувачок розповіла, що минулої суботи, коли температура повітря сягала близько +30 градусів, біля входу до водойми їх попередили про платний вхід 500 гривень з людини, а за заїзд автомобілем потрібно було додатково заплатити ще 200 гривень.

Такі умови пояснили проведенням благодійного концерту, а відвідувачам повідомили, що пляж та територія біля озера орендовані. Тож туристам варто врахувати: у дні проведення заходів формат відпочинку на цій локації може змінюватися.

Озеро Задорожнє

Ще однією популярною локацією для відпочинку є озеро Задорожнє. Однак у спекотні вихідні сюди приїжджає дуже багато людей. Користувач Павло Бєлов опублікував відео після минулих вихідних та розповів, що вже на самому в'їзді до озера утворювалися великі черги.

Затори до озера Задорожнє: дивитись відео

За його словами, через велику кількість автомобілів можна було витратити близько години лише на те, щоб доїхати до місця відпочинку. Через це він порадив у найбільш завантажені дні обирати альтернативні місця для відпочинку, адже дорога та пошук місця можуть зайняти значно більше часу, ніж очікується.

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Пляж на річці Стрий у селі Тишівниця

Ще одна локація, де минулих вихідних було дуже багато людей, – це пляж на річці Стрий у селі Тишівниця. На фото, опублікованих на платформі тредс, видно велику кількість автомобілів та відпочивальників біля води у неділю, 28 червня.

Переповнений пляж на річці Стрий / тредс lviv1256

Однією з головних проблем стало те, що люди залишали автомобілі безпосередньо на території пляжу. Через це вільного місця для відпочинку ставало менше, а велика кількість машин створювала додатковий дискомфорт для тих, хто приїхав просто відпочити біля річки.