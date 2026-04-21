Travel Европа и мир Море, солнце и минимум толп: куда стоит планировать отдых в июне
21 апреля, 19:02
Море, солнце и минимум толп: куда стоит планировать отдых в июне

Милена Бордакова
Основные тезисы
  • В июне лучшими направлениями для пляжного отдыха являются Алгарве в Португалии, Канарские острова в Испании, Мальта, Лазурный берег во Франции, Амальфитанское побережье в Италии, и Греческие острова.
  • Каждое из этих направлений предлагает уникальные преимущества: от красивых пейзажей и пляжей до культурных и исторических достопримечательностей, а также возможности для активного отдыха.

Июнь в Европе – это баланс между комфортной погодой, доступными ценами и отсутствием пиковых толп. В этот период большинство популярных курортов уже предлагают теплое море и солнечные дни, но еще сохраняют более спокойную атмосферу.

Июнь – один из самых удачных месяцев для путешествий по Европе: погода уже стабильно теплая, море постепенно прогревается, а цены еще не достигли пиковых летних значений. К тому же туристов значительно меньше, чем в июле – августе. Эксперты советуют обратить внимание на несколько популярных направлений, которые сочетают солнечную погоду, доступность и комфортный перелет, рассказывает Mirror.

Куда поехать на море в июне: топ солнечных направлений

  • Алгарве, Португалия

Алгарве – один из самых красивых прибрежных регионов Европы, известен своими скалами, пещерами и широкими песчаными пляжами. В июне температура воздуха достигает от + 26 до + 28 градусов, что идеально подходит для пляжного отдыха без изнурительной жары.

Алгарве, Португалия / фото Canva

Регион также славится гастрономией: свежие морепродукты, рыба на гриле и локальные вина являются неотъемлемой частью отпуска. Вечером здесь приятно прохладнее, поэтому можно комфортно гулять или ужинать на террасах у океана.

  • Канарские острова, Испания

Канары – это направление с почти гарантированной солнечной погодой круглый год. В июне здесь около от + 25 до + 27 градусов, что делает отдых максимально комфортным.

Тенерифе подойдет для тех, кто ищет активную ночную жизнь и большие курорты, Лансароте – для ценителей необычных вулканических пейзажей, а Гран-Канария предлагает баланс между активностью и спокойствием. Это хороший вариант как для пар, так и для семей.

  • Валлетта, Мальта

Мальта – это сочетание моря, истории и активного отдыха. В июне здесь примерно от + 27 до + 29 градусов, а море уже комфортное для купания. Кроме пляжей, туристы могут исследовать древние храмы, крепости и музеи. Популярны также морские экскурсии на остров Гозо или Голубую лагуну. Это идеальный вариант для тех, кто хочет совместить пляж и культурную программу.

Валлетта, Мальта / фото Canva

  • Лазурный берег, Франция

Французская Ривьера ассоциируется с роскошью, но в июне здесь еще можно отдохнуть без пиковых толп и заоблачных цен. Ницца – отличная база для путешествия с пляжами, старым городом и набережной, Сен-Тропе привлекает атмосферой гламура, а Эз средневековой архитектурой и пейзажами. Это идеальное направление для романтического отпуска.

  • Амальфитанское побережье, Италия

Амальфи – это открыточные пейзажи, узкие улочки и разноцветные дома над морем. В июне здесь комфортная температура и меньше туристов, чем в разгар лета. Позитано – самый фотогеничный городок, Амальфи – исторический центр региона. Любители активного отдыха могут пройтись по "Тропе богов" с невероятными панорамами.

Амальфитанское побережье, Италия / фото Canva

  • Греческие острова

Греческие острова остаются классикой летнего отдыха. В июне здесь солнечно, температура около от + 26 до + 30 градусов, а море уже хорошо прогрето. Крит известен кухней и большими пляжами, Родос и Кос – популярны среди семей, Миконос – центр ночной жизни, а Корфу – более спокойный вариант с зелеными пейзажами и традиционной атмосферой.

@odettestravels This is Crete, Greece. It’s the largest Greek island, known for its beautiful beaches, rugged landscapes, historic towns, and some of the best food in Greece. Here are 10 things you cannot miss in Crete 1. Chania old town 2. Sunset dinner at Pallas 3. Balos beach 4. Kalypso beach 5. Tamam restaurant 6. Kourtaliotiki Gorge 7. Rethymno old town 8. Lake Kournas 9. A stay at Domes Noruz Chania 10. Gramvousa Island If you’re planning a trip to Crete, save this post and follow along for more Crete recommendations. #crete #greece #travel ♬ original sound - ✧*. ୨୧˚
  • Астурия, Испания

Как пишет Teritoria, эту локацию еще не заполонили туристы. Здесь драматические горы буквально спускаются к океану, живописные деревни выглядят как декорации к сказке, а местная кухня базируется на простых, но аутентичных продуктах.

Астурия, Испания / фото Canva

Главная жемчужина региона – это Национальный парк Пикос-де-Европа. Это настоящий рай для хайкинга: даже в начале лета здесь можно найти спокойные маршруты без толп. Если хочется чего-то особенного – останьтесь на ночь в горной хижине среди дикой природы. Такой опыт позволяет полностью прочувствовать ритм места и напоминает, насколько ценной может быть простая тишина вдали от цивилизации.

Частые вопросы

Почему июнь считается удачным месяцем для путешествий по Европе?

Июнь считается удачным месяцем для путешествий по Европе из-за стабильно теплой погоды, прогретого моря и относительно низких цен по сравнению с пиковыми летними месяцами. Кроме того, в этот период меньше туристов, чем в июле –августе.

Какие направления рекомендуют эксперты для путешествий в июне?

Эксперты рекомендуют такие направления для путешествий в июне: Алгарве в Португалии, Канарские острова в Испании, Валлетта на Мальте, Лазурный берег во Франции, Амальфитанское побережье в Италии, греческие острова и Астурия в Испании.

Какие особенности имеют некоторые из рекомендованных курортов в июне?

Алгарве известен своими скалами и гастрономией, Канарские острова – гарантированной солнечной погодой, Валлетта предлагает сочетание пляжей и культурных достопримечательностей, Лазурный берег ассоциируется с роскошью, Амальфитанское побережье – с живописными видами, а греческие острова известны теплым морем и разнообразными вариантами отдыха.