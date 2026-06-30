Европа "плавится" от жары, но в этих странах летом по-прежнему комфортно отдыхать

Аномальные температуры в Европе заставляют туристов отказываться от традиционного отдыха на южных пляжах. Новый тренд под названием "coolcations" предлагает удивительные альтернативы, которые позволят насладиться летом без изнурительной духоты.

Как сообщает издание Daily Mail, июнь принес на европейский континент аномальную жару, из-за которой туристы вынуждены массово пересматривать свои планы.

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Какие страны выбрать для комфортного летнего отдыха?

Норвегия

Десятидневное путешествие по западному побережью страны позволяет увидеть Берген, Тронхейм, Олесунн, Брюгген и Кристиансунн. Маршрут проходит вдоль фьордов, лесов, уединенных пляжей и скалистого побережья. Максимальная дневная температура 18 градусов тепла.

Дания

В Копенгагене можно посетить сады Тиволи, район Кристиания и Национальный музей Дании. За пределами столицы стоит исследовать побережье страны, LEGOLAND и город Оденсе – родину музея Ганса Кристиана Андерсена. Максимальная дневная температура 21 градус тепла.

Эстония

Столица Таллинн привлекает средневековыми улицами, музеями и церквями. За городом можно посетить национальный парк Лахемаа, покататься на байдарках в Сумаа или отправиться на один из многочисленных островов. Максимальная дневная температура 24 градуса тепла.

Испания

Северо-западный регион Испании отличается гораздо более мягким климатом, чем юг страны. Здесь расположены Сантьяго-де-Компостела, город Ла-Корунья и пляж Прайя-де-Родас в национальном парке островов Сиес. Максимальная дневная температура – 24 градуса тепла.

Бретань (Франция)

Регион известен скалистым побережьем, песчаными пляжами, островом Мон-Сен-Мишель, городом Сен-Мало и художественной деревушкой Пон-Авен. Максимальная дневная температура 22 градуса тепла.

Литва

Путешествие можно начать в Вильнюсе со Старого города, музеев и района Ужупис. Также стоит посетить Каунас и Куршскую косу с ее песчаными дюнами. Максимальная дневная температура 21 градус тепла.

Швейцария

Швейцарские Альпы предлагают многодневные пешие маршруты через горные деревушки с видами на Эйгер и Маттерхорн. После походов можно отдохнуть у озер в Цюрихе или Женеве. Максимальная дневная температура 18 градусов тепла.

Итальянские Доломиты

Горный курорт Мадонна-ди-Кампильо летом превращается в центр пешего туризма. Здесь доступны многочисленные маршруты, озера, водопады и ледники, а также работают канатные дороги. Максимальная дневная температура 17 градусов тепла.

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Австрия

Альпбах, который считается одной из самых красивых деревень страны, подходит для неспешного отдыха среди Альп, прогулок по горам и знакомства с тирольской кухней. Максимальная дневная температура 24 градуса тепла.

Финляндия

После знакомства с Хельсинки можно отправиться на Аландские острова, а затем посетить Турку. Летом страна славится длинными светлыми вечерами благодаря явлению "полуночного солнца", а ночные температуры остаются комфортными. Максимальная дневная температура: около 20 – 24 градусов тепла, ночью температура может опускаться примерно до 11 градусов.