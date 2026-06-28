Если вы до сих пор не определились с направлением для летнего отпуска, стоит обратить внимание на курорты, которые поражают природной красотой и регулярно попадают в рейтинги лучших мест для отдыха в Европе, пишет In Journal.

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Некоторые из них настолько живописны, что напоминают настоящий райский уголок.

Куда поехать на отдых летом?

Дубровник (Хорватия)

Это один из самых привлекательных курортов, который туристы любят за чистые пляжи и красивую природу. Дубровник даже вошел в список самых красивых городов эпохи Возрождения в Европе по версии ЮНЕСКО.

Адриатический курорт привлекает просторными пляжами, эффектными отелями и изысканными ресторанами. В городе есть два самых популярных пляжа — Лапад и Банье, которые отличаются красивыми видами и множеством развлечений.

А вот для прогулки по Дубровнику стоит выбрать Герцогский дворец, Пилские ворота, Францисканский монастырь, площадь Лужа, дворец Спонза и Доминиканский монастырь.

Сардиния (Италия)

Остров в Тирренском море идеально подходит для тех, кто хочет насладиться отдыхом на очаровательных пляжах и поплавать в кристально чистой воде. Сардинию называют раем для любителей нетронутой природы. Здесь чувствуется спокойный итальянский шарм, которого не найти на популярном Капри.

В Будоне и Орозее можно найти белоснежные песчаные пляжи. Туристам здесь рекомендуют посетить впечатляющие бухты Кала Луна, Кала Мариола, Кала Брандинки и Кала Джинепро, которые способны поразить и влюбить в себя с первого взгляда.

Сен-Тропе (Франция)

Когда-то Сен-Тропе было рыбацкой деревушкой, а сейчас стало всемирно известным фешенебельным городом и элитным курортом. Помимо модной атмосферы сюда стоит приехать, чтобы насладиться исключительной архитектурой и привлекательными песчаными пляжами.

Туристам рекомендуют посетить рестораны La Petite Plage, затем Cafe Senequier, а на ужин забронировать столик в Les Graniers.

Марбелья (Испания)

Этот курорт на юге Испании считается самым популярным. Марбелья — это своего рода модное место с более чем 20 пляжами, великолепной архитектурой, вкусной едой и впечатляющей ночной жизнью.

Находясь здесь, путешественникам рекомендуют посетить старую Малагу, где расположено множество культурных достопримечательностей и музей Пабло Пикассо. Кроме того, здесь стоит посетить соседние курорты Порто-Баньос и Ла-Эредия. Для незабываемых впечатлений также рекомендуется выделить один день, чтобы увидеть Гибралтарский пролив.

Пафос (Кипр)

Весь Пафос входит в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо безупречных пляжей, здесь стоит посетить Археологический парк в Като-Пафосе, Гробницы царей и увидеть Скалы Афродиты.

Город на Кипре также может поразить уникальными бухтами и водопадами, среди которых особенно красивы водопад Купальни Адониса и ущелье Авакас.

Какой райский остров набирает популярность этим летом?

Остров Закинтос становится популярным среди украинцев благодаря своим живописным пейзажам и уникальным местам, которые можно осмотреть, арендовав автомобиль.

Украинская туристка поделилась маршрутом для однодневного отдыха на острове Закинтос, который включает посещение смотровой площадки Myzithres Viewpoint и пляжа Porto Limnionas Beach.

Как выглядит остров Закинтос: смотрите видео

Здесь есть немало интересных мест, которые стоит увидеть. Среди них пляж Каламаки, где обитают черепахи, Аркадийский монастырь, тихий пляж Сигия и другие.