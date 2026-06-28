Якщо ви ще досі не визначилися з напрямком для літньої відпустки, варто звернути увагу на курорти, які вражають природною красою й регулярно потрапляють до рейтингів найкращих місць відпочинку в Європі, пише In Journal.

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Деякі з них настільки мальовничі, що нагадують справжній райський куточок.

Куди поїхати на відпочинок влітку?

Дубровник (Хорватія)

Це один з найпривабливіших курортів, які туристи люблять за чисті пляжі й красиву природу. Дубровник навіть посів місце в списку найгарніших міст епохи Відродження у Європі за версією ЮНЕСКО.

Адріатичний курорт приваблює просторими пляжами, ефектними готелями та вишуканими ресторанами. У місті є два найпопулярніші пляжі - Лапад і Бан'є, які мають красивий вигляд й чимало розваг.

А от для прогулянки Дубровником варто обирати Герцогський палац, Пільські ворота, Францисканський монастир, площу Лужа, Спонза-палац та Домініканський монастир.

Сардинія (Італія)

Острів у Тірренському морі ідеально підходить для тих, хто хоче насолодитися відпочинком на чарівних пляжах й поплавати в кришталево чистій воді. Сардинію називають раєм для тих, хто любить недоторкану природу. Тут відчувається спокійний італійський шарм, якого не знайти на популярному Капрі.

У Будоні та Орозеї можна знайти білосніжні піщані пляжі. Туристам тут радять побачити вражаючі бухти Кала Луна, Кала Маріолу, Кала Брандінкі та Кала Джинепро, які здатні вразити й закохати в себе з першого погляду.

Сен-Тропе (Франція)

Колись Сен-Тропе було рибальським селищем, а зараз стало всесвітньо відомим фешенебельним містом й елітним курортом. Крім модної атмосфери сюди варто приїхати, щоб насолодитися винятковою архітектурою й привабливими піщаними пляжами.

Туристам радять завітати в ресторани La Petite Plage, потім Cafe Senequier, а на вечерю забранювати столик у Les Graniers.

Марбелья (Іспанія)

Цей курорт на півдні Іспанії вважається найпопулярнішим. Марбелья вважається таким собі модним місцем з понад 20 пляжами, чудовою архітектурою, смачною їжею та вражаючим нічним життям.

Перебуваючи тут мандрівникам радять побачити колишню Малагу, де розташовано багато культурних пам’яток та музей Пабло Пікассо. Крім того тут варто побачити сусідні курорти Порто-Баньос та Ла-Ередія. Для особливих вражень також рекомендовано виділити один день, щоб побачити Гібралтарську протоку.

Пафос (Кіпр)

Увесь Пафос входить до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Крім бездоганних пляжів, тут варто навідатися до Археологічного парку у Като Пафосі, Гробниці царів та побачити Скелі Афродіти.

Місто на Кіпрі також може вразити унікальними бухтами й водоспадами, серед яких особливо красивим є водоспад Купальні Адоніса й ущелина Авакас.

Який райський острів здобуває популярність цього літа?

Острів Закінтос стає популярним серед українців завдяки своїм мальовничим краєвидам і унікальним локаціям, які можна оглянути, орендуючи автомобіль.

Українська туристка поділилася маршрутом для одноденного відпочинку на острові Закінтос, який включає візит до оглядового майданчика Myzithres Viewpoint та пляжу Porto Limnionas Beach.

Як виглядає острів Закінтос: дивіться відео

Тут є чимало цікавих локацій, які варто побачити. Серед них пляж Каламакі, де живуть черепахи, Аркадійський монастир, спокійний пляж Сігія тощо.