Как сообщает издание Daily Mail, июнь принес на европейский континент аномальную жару, из-за которой туристы вынуждены массово пересматривать свои планы.

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Какие страны выбрать для комфортного летнего отдыха?

Норвегия

Десятидневное путешествие по западному побережью страны позволяет увидеть Берген, Тронхейм, Олесунн, Брюгген и Кристиансунн. Маршрут проходит вдоль фьордов, лесов, уединенных пляжей и скалистого побережья. Максимальная дневная температура 18 градусов тепла.

Дания

В Копенгагене можно посетить сады Тиволи, район Кристиания и Национальный музей Дании. За пределами столицы стоит исследовать побережье страны, LEGOLAND и город Оденсе – родину музея Ганса Кристиана Андерсена. Максимальная дневная температура 21 градус тепла.

Эстония

Столица Таллинн привлекает средневековыми улицами, музеями и церквями. За городом можно посетить национальный парк Лахемаа, покататься на байдарках в Сумаа или отправиться на один из многочисленных островов. Максимальная дневная температура 24 градуса тепла.

Испания

Северо-западный регион Испании отличается гораздо более мягким климатом, чем юг страны. Здесь расположены Сантьяго-де-Компостела, город Ла-Корунья и пляж Прайя-де-Родас в национальном парке островов Сиес. Максимальная дневная температура – 24 градуса тепла.

Бретань (Франция)

Регион известен скалистым побережьем, песчаными пляжами, островом Мон-Сен-Мишель, городом Сен-Мало и художественной деревушкой Пон-Авен. Максимальная дневная температура 22 градуса тепла.

Литва

Путешествие можно начать в Вильнюсе со Старого города, музеев и района Ужупис. Также стоит посетить Каунас и Куршскую косу с ее песчаными дюнами. Максимальная дневная температура 21 градус тепла.

Швейцария

Швейцарские Альпы предлагают многодневные пешие маршруты через горные деревушки с видами на Эйгер и Маттерхорн. После походов можно отдохнуть у озер в Цюрихе или Женеве. Максимальная дневная температура 18 градусов тепла.

Итальянские Доломиты

Горный курорт Мадонна-ди-Кампильо летом превращается в центр пешего туризма. Здесь доступны многочисленные маршруты, озера, водопады и ледники, а также работают канатные дороги. Максимальная дневная температура 17 градусов тепла.

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Австрия

Альпбах, который считается одной из самых красивых деревень страны, подходит для неспешного отдыха среди Альп, прогулок по горам и знакомства с тирольской кухней. Максимальная дневная температура 24 градуса тепла.

Финляндия

После знакомства с Хельсинки можно отправиться на Аландские острова, а затем посетить Турку. Летом страна славится длинными светлыми вечерами благодаря явлению "полуночного солнца", а ночные температуры остаются комфортными. Максимальная дневная температура: около 20 – 24 градусов тепла, ночью температура может опускаться примерно до 11 градусов.