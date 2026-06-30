Пост туристки @katesenss быстро привлек внимание пользователей в Threads. Автор поделилась своими впечатлениями от отдыха, отметив, что на одном из курортов Хорватии она слышит украинский язык чаще, чем в Киеве.

Читайте также : Чтобы не скучать перед вылетом: куда пойти в Кишиневе, если у вас есть только один день в городе

Почему украинцы выбирают Макарскую Ривьеру?

В последние годы Хорватия стала одним из самых популярных направлений для украинцев. Сюда приезжают на отдых или даже к родственникам, поскольку многие люди после начала полномасштабной войны поселились именно на побережье Адриатики.

В Макарске я слышу украинскую речь чаще, чем в Киеве. Такое впечатление, что я попала в долгожданное будущее: мы в Крыму, вокруг горы, сосны, море, продают кукурузу и слышна украинская речь,

– отметила пользовательница.

Под постом украинцы начали делиться собственными наблюдениями:

"В Бреле 80 % украинцев. Неизвестно, где те местные";

"В прошлом году отдыхали в Хорватии в Башка-Вода – вокруг одни украинцы. Ну, чистый кайф. Поехали в "Лидл" в Макарске, а там как будто в "Ашане" во Львове";

"Только что вернулась из Хорватии, тоже с подругой говорили, что такое ощущение, будто мы в Крыму";

"100%. Сейчас нахожусь здесь, и украинский язык на каждом шагу".

Чем особенна Макарская Ривьера?

Макарская Ривьера простирается примерно на 53 километра вдоль побережья Адриатического моря – от Бреды до Градаца, пишет Makarska Exklusiv. Именно здесь находятся одни из самых известных пляжей Хорватии, которые привлекают туристов прозрачной бирюзовой водой, мелкой галькой и густыми сосновыми лесами.

Над побережьем возвышается горный массив Биоково. Сочетание моря, скал и сосен сделало этот регион одним из самых живописных в стране.

Самыми популярными курортами Ривьеры считаются Макарска, Брела, Башка-Вода, Тучепи, Подгора и Живогоще. Каждый из этих городков по-своему уникален. Где-то больше небольших бухт и спокойствия, а где-то – оживленные набережные, рестораны, вечерние прогулки и активная жизнь.

Помимо пляжного отдыха, туристы могут подняться в горы Биоково, посетить смотровые площадки, прогуляться по лесопарку Осеява или отправиться на морскую экскурсию к островам Хвар или Брач.

Особой популярностью здесь пользуется местная кухня. На побережье рекомендуют попробовать свежую рыбу и морепродукты, местные сыры и хорватские вина.

Именно сочетание чистого моря, живописной природы, комфортных пляжей и значительного количества украинцев делает Макарскую Ривьеру местом, куда туристы возвращаются снова и снова.

Помимо отдыха на летнем курорте здесь можно почувствовать знакомую украинскую атмосферу, в которой отдыхать будет еще приятнее.