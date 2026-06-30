Допис туристки @katesenss швидко привернув увагу користувачів у Threads. Авторка поділилася своїми враженнями від відпочинку, зазначивши, що в одному з курортів Хорватії чує українську більше, ніж у Києві.

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Чому українці обирають Макарську Рив’єру?

Останніми роками Хорватія стала одним з найпопулярніших напрямків для українців. Сюди приїжджають на відпочинок чи навіть до родичів, оскільки чимало людей після початку повномасштабної війни оселилися саме на узбережжі Адріатики.

У Макарській я чую української мови більше, ніж в Києві. Таке враження, що я потрапила в омріяне майбутнє, ми в Криму, навколо гори, сосни, море, продають кукурудзу і лунає українська мова,

– зазначила користувачка.

Під дописом українці почали ділитися власними спостереженнями:

"У Брелі 80% української. Невідомо де ті місцеві";

"Минулого року відпочивали в Хорватії у Башка-Вода – навколо одні українці. Ну чистий кайф. Поїхали у "Лідл" у Макарську, то ніби в "Ашані" була у Львові";

"Тільки повернулась з Хорватії, теж з подругою розмовляли, що таке відчуття ніби ми в Криму";

"100%. Зараз знаходжусь тут і українська на кожному кроці".

Чим особлива Макарська Рив’єра?

Макарська Рив’єра простягається приблизно на 53 кілометри вздовж узбережжя Адріатичного моря – від Бреди до Градаца, пише Makarska Exklusiv. Саме тут знаходяться одні з найвідоміших пляжів Хорватії, які приваблюють туристів прозорою бірюзовою водою, дрібною галькою й густими сосновими лісами.

Над узбережжям височіє гірський масив Біоково. Поєднання моря, скель і сосен зробило цей регіон одним з наймальовничіших в країні.

Найпопулярнішими курортами Рив’єри вважаються Макарська, Брела, Башка-Вода, Тучепи, Подгора та Живогоще. Кожне з цих містечок різне. Десь більше невеликих бухт і спокою, а десь – жваві набережні, ресторани, вечірні прогулянки й активне життя.

Крім пляжного відпочинку, туристи можуть піднятися в гори Біоково, відвідати оглядові майданчики, прогулятися лісопарком Осеява чи вирушити на морську екскурсію до островів Хвар або Брач.

Особливою популярністю тут користується місцева кухня. На узбережжі радять спробувати свіжу рибу та морепродукти, місцеві сири та хорватські вина.

Саме поєднання чистого моря, мальовничої природи, комфортних пляжів та значної кількості українців роблять Макарську Рив’єру місцем, куди туристи повертаються знову й знову.

Крім відпочинку на літньому курорті тут можна відчути знайому українську атмосферу, в якій буде ще приємніше відпочивати.