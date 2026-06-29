Користувачка тіктоку @elizavetagotova записала ролик з Кишинева і розповіла, як тут можна цікаво провести час й отримати нові враження.

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Чим зайнятися у Кишиневі?

Вранці авторка відео радить відвідати парк Valea Morilor, який є однією з найкрасивіших локацій Кишинева. Відвідувачі можуть милуватися різноманітним ландшафтом, піднятися сходами вгору і побачити краєвид на весь парк, гуляти довкола озера тощо. Сам парк збудували ще у 1950-х роках і відтоді він став одним з улюблених місць місцевих мешканців.

Парк Valea Morilor у Кишиневі / Фото Piotr Treter

Дорогою з парку можна завітати у Національний музей етнографії та природної історії. Цей музей є найстарішим у Молдові, адже був заснований ще у 1889 році. Тут є багато різних залів, кожен з яких розкриває свою історію. Експонати музею зберігають унікальну спадщину регіону – зоологічні, археологічні та етнографічні колекції, скелет динозавра тощо. На території також є внутрішній дворик, де проводять мистецькі події, та ботанічний сад.

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Пообідати можна в одному з ресторанів мережі La Placinte, де готують страви національної кухні. А потім вирушити на картингу у Port Mall і додати цьому дню трохи адреаналіну. До речі, тут також можна спостерігати дуже красивий захід сонця.

А де погуляти безпосередньо біля аеропорту?

Якщо у вас нема цілого дня, але до вильоту ще залишається кілька годин, то раніше ми розповідали, чим можна зайнятися біля аеропорту Кишинева. Усього за 10 – 15 хвилин їзди від летовища є Ботанічний сад та Кишинівський зоопарк, де можна побачити снігових барсів, лемурів, тигрів тощо. Вхід на територію коштує копійки. Така поїздка точно цікавіше, ніж просто годинами сидіти в аеропорту.