Як повідомляє видання Daily Mail, червень приніс на європейський континент аномальну спеку, яка змушує туристів масово переглядати свої плани.

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Які країни обрати для комфортного літнього відпочинку?

Норвегія

Десятиденна подорож західним узбережжям країни дозволяє побачити Берген, Тронгейм, Олесунн, Брюгген і Крістіансунн. Маршрут проходить уздовж фіордів, лісів, віддалених пляжів і скелястого узбережжя. Максимальна денна температура 18 градусів тепла.

Данія

У Копенгагені можна відвідати сади Тіволі, район Крістіанія та Національний музей Данії. За межами столиці варто дослідити узбережжя країни, LEGOLAND і місто Оденсе – батьківщину музею Ганса Крістіана Андерсена. Максимальна денна температура 21 градус тепла.

Естонія

Столиця Таллінн приваблює середньовічними вулицями, музеями та церквами. За містом можна відвідати національний парк Лахемаа, покататися на байдарках у Сумаа або вирушити на один із численних островів. Максимальна денна температура 24 градуси тепла.

Іспанія

Північно-західний регіон Іспанії має значно м'якший клімат, ніж південь країни. Тут розташовані Сантьяго-де-Компостела, місто Ла-Корунья та пляж Прая-де-Родас у національному парку островів Сієс. Максимальна денна температура 24 градуси тепла.

Бретань (Франція)

Регіон відомий скелястим узбережжям, піщаними пляжами, островом Мон-Сен-Мішель, містом Сен-Мало та художнім селом Пон-Авен. Максимальна денна температура 22 градуси тепла.

Литва

Подорож можна розпочати у Вільнюсі зі Старим містом, музеями та районом Ужупіс. Також варто відвідати Каунас і Куршську косу з її піщаними дюнами. Максимальна денна температура 21 градус тепла.

Швейцарія

Швейцарські Альпи пропонують багатоденні піші маршрути через гірські селища з краєвидами на Ейгер і Маттергорн. Після походів можна відпочити біля озер у Цюриху чи Женеві. Максимальна денна температура 18 градусів тепла.

Італійські Доломіти

Гірський курорт Мадонна-ді-Кампільйо влітку перетворюється на центр пішого туризму. Тут доступні численні маршрути, озера, водоспади та льодовики, а також працюють канатні дороги. Максимальна денна температура 17 градусів тепла.

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Австрія

Альпбах, який вважають одним із найкрасивіших сіл країни, підходить для неспішного відпочинку серед Альп, прогулянок горами та знайомства з тірольською кухнею. Максимальна денна температура 24 градуси тепла.

Фінляндія

Після знайомства з Гельсінкі можна вирушити на Аландські острови, а потім відвідати Турку. Влітку країна відома довгими світлими вечорами завдяки явищу "опівнічного сонця", а нічні температури залишаються комфортними. Максимальна денна температура: близько 20 – 24 градусів тепла, вночі температура може опускатися приблизно до 11 градусів.