Кто-то берет животных в поездку с собой, кто-то просит друзей навещать питомцев в квартире, а кто-то пристраивает в специализированные отели. Но все это настоящий стресс для ваших любимцев. Узнайте, как обеспечить досуг животных и что делать, когда любимца трудно оставить.

Travel24 собрал для вас советы, где можно оставить своего питомца на время путешествия.

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Гостиница для животных

Один из вариантов пристроить домашнего любимца на время путешествия – это оставить его в одной из специализированных гостиниц, для западных стран это уже давно не редкость, а в Украине только приобретает популярность.

Главные требования к животным – они должны быть вымыты, не проявлять агрессии и иметь справку от ветеринара, которая показывает, что животное здоровое и имеет все необходимые прививки.

Во время пребывания в таком отеле животные обычно остаются в отдельных "номерах" в базовой комплектации – мисочка, ковер, пеленка и даже игрушки.



Гостиница для животных / glavcom.ua

Чаще всего в таких местах оставляют собак. Номер для маленькой собаки в подобном отеле обычно стоит около 400 гривен в сутки, для большого – 500 гривен в сутки, для непородистых животных – скидки.

Аналогичный домик для кошек – 250 гривен в сутки, однако их оставляют в отелях реже, ведь им труднее социализироваться.

Оставить животное дома

Конечно, это вариант в безвыходной ситуации. Если у вас кот и вы едете из дома на два-три дня все очень просто – оставляете две-три тарелки с водой и кормом, лучше больше, ставите дополнительный лоток с наполнителем и все.

А вот если вы владелец щенка, то уже понадобится помощь друзей, которые будут приходить к вам домой и будут выводить на поводке вашего любимца. Кроме того, еще и кормить и поить его утром и вечером. Чтобы было проще, ваш друг может пожить в вашем доме эти дни.



Позаботьтесь о том, чтобы близкие друзья ухаживали за вашим любимцем / newregency.com

Передержка

Очень популярны в крупных городах передержки дома. Владельцу нужно отвезти своего котика или собачку к человеку, который предоставляет такие услуги, и оставить у неё на квартире. Небольших и средних собак будут выгуливать два раза в день и кормить, но большую часть времени они будут сидеть в клеточках.

Кошки могут или сидеть в клетке, или свободно передвигаться по квартире, все зависит от количества животных у владельца передержки, площади дома и его желания. Стоит такая услуга от 100 гривен в сутки за кошку и от 200 гривен за собачку.

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Но опытные владельцы животных призывают быть бдительными, чтобы не наткнуться на мошенников. Обязательно воочию увидеть дом и условия, в которых будет жить ваш любимец, если там грязно, в одном помещении сохранится более 5 собак, или более 10 котов – не соглашайтесь и ищите передержку дальше.