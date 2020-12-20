Хтось бере тварин у поїздку з собою, хтось просить друзів провідувати домашніх улюбленців у квартирі, а хтось прилаштовує до спеціалізованого готелю. Це справжній стрес для ваших улюбленців. Дізнайтеся, як забезпечити дозвілля тваринок і що робити, коли улюбленця важко залишити.

Travel24 зібрав для вас поради, де можна залишити свого домашнього улюбленця на час подорожі.

Читайте також Що обов'язково треба зробити на борту літаку: поради туристу

Готель для тварин

Один з варіантів прилаштувати домашнього улюбленця на час подорожі – це залишити її в одному зі спеціалізованих готелів, які для західних країн вже давно не рідкість, а в Україні лише набувають популярності.

Головні вимоги до тварин – вони мають бути вимиті, не проявляти агресії та мати довідку від ветеринара, яка засвідчує, що тварина здорова та має усі необхідні щеплення.

Під час перебування у такому готелі тварини зазвичай залишаються в окремих "номерах" у базовій комплектації – мисочка, килим, пелюшка та навіть іграшки.



Готель для тварин / glavcom.ua

Найчастіше у таких місцях залишають собак. Номер для маленького собаки у подібному готелі зазвичай коштує близько 400 гривень на добу, для великого – 500 гривень на добу, для непородистих тварин – знижки.

Аналогічний будиночок для котів – 250 гривень на добу, однак їх залишають у готелях рідше, адже їм важче соціалізуватися.

Залишити тваринку вдома

Звісно, це варіант у безвихідній ситуації. Якщо у вас кіт й ви їдете з дому на два-три дні все дуже просто – лишаєте дві-три тарілки з водою та кормом, краще більше, ставити додатковий лоток з наповнювачем й все.

А от якщо ви власник песика, то тут вже знадобиться допомога друзів, які будуть приходити до вас додому та виводитимуть на повідці вашого улюбленця. Крім того, ще й годувати й поїти його вранці та ввечері. Щоб було простіше, ваш друг може пожити у вашій оселі ці дні.



Подбайте про те, щоб близькі друзі доглядали вашого улюбленця / newregency.com

Перетримка

Дуже популярні в великих містах перетримки вдома. Власнику треба відвезти свого котика чи собачку до людини, яка надає такі послуги, та залишити в неї на квартирі. Невеликих та середніх собак будуть вигулювати двічі на день та годувати, але більшість часу вони будуть сидіти в кліточках.



Киці можуть або сидіти в клітці, або вільно пересуватися по квартирі, все залежить від кількості тварин у власника перетримки, площі оселі та його бажання. Коштує така послуга від 100 гривень за добу за кішку й від 200 гривень за песика.

Цікаво П'ять книг про подорожі, від яких неможливо відірватися: добірка мандрівника

Але досвідченні власники тварин закликають бути пильними, щоб не натрапити на шахраїв. Обов'язково на власні очі побачити оселю та умови в яких буде жити ваш улюбленець, якщо там брудно, в одному помешканні утримається понад 5 собак, чи понад 10 котів – не погоджуйтеся й шукайте перетримку далі.