Среднесуточная температура в Дубае в январе колеблется в пределах +24 градуса. Daily Mail назвал лучшие варианты размещения в этом роскошном городе для бюджетных путешественников и тех, кто не считает деньги. Об этом сообщает 24 Канал.

Какой отель выбрать в Дубае для недорогого отпуска?

Эксперты советуют отель Rove Downtow, который имеет креативный интерьер. Вестибюль отеля украшают причудливые произведения искусства, сделаны из самых разнообразных предметов – старых велосипедов, паранджи и тому подобное. В то же время во всех номерах есть душ с эффектом дождевого леса, а из многих спален открывается вид на Бурдж Халифа.

Двухместные номера в этом отеле стоят от 8 500 гривен за ночь. Завтрак в отеле лучше не заказывать, потому что он здесь не очень вкусный. Эксперты советуют пройтись в зону City Walk, где есть множество ресторанов.

Для сравнения – цены в Emily Resort возле Львова стартуют от 11 тысяч за ночь. Правда, здесь в стоимость входит пользование спа-комплексом.

А где отдохнуть дорого и роскошно?

Если вам хочется действительно роскошного отдыха и вопрос стоимости номера вообще не стоит, тогда стоит забронировать отель Atlantis The Palm. Этот комплекс передает всю атмосферу Дубая – он огромный, очень яркий и абсолютно невероятный.

На территории отеля есть аквапарк, аквариум, в котором живет около 70 тысяч морских обитателей, 34 ресторана и тому подобное. Номер стоит бронировать на как можно более высоком этаже, чтобы с него открывался вид на искусственный остров в форме пальмы, на котором и построен отель.

Заметим, что Atlantis The Palm был открыт в 2008 году и стал первым курортом на острове Пальма Джумейра. Как пишет Википедия, открытие отеля сопровождалось огромным количеством фейерверков – значительно большим, чем на Олимпийских играх в Пекине, которые состоялись в том же году.

Проживание в этом отеле стоит от 87 тысяч гривен за ночь.

Где еще можно отдохнуть в январе?

Эксперт по путешествиям Келси Генрикс назвала 7 лучших направлений для теплого отпуска в январе. В этих местах температура воздуха колеблется в пределах +22...+30 градусов, светит ласковое солнце, а вода в море или океане – приятная для купания. В список, кроме Дубая, вошли Таиланд, Мальдивы, Марракеш и другие. Это лучшие локации для того, чтобы с холодной зимы попасть в настоящее жаркое лето.