Где классно отдохнуть у моря зимой?

Для тех, кто ищет зимнее солнце, Гамбия на Западе Африки может стать даже лучшей альтернативой Канарским островам: здесь теплее и значительно ближе, чем Карибы. Страна сочетает аутентичную культуру, экзотическую фауну: от шимпанзе до бегемотов, и комфортный отдых в стильных отелях и курортах. Вот шесть причин, почему стоит выбрать Гамбию для зимних каникул.

1. Легкое и комфортное путешествие

Гамбия – это солнце в течение всего года и бесконечные пляжи с золотым песком. Независимо от того, ищете ли вы активный курорт, или уединенные дикие побережья, здесь найдется идеальный вариант. А поскольку английский является официальным языком страны, общение и погружение в культуру будут не сложными.

2. Идеальные пляжи

Гамбия гармонично сочетает культуру, природу и чистые пляжи. Пляж Бруфут привлекает своей первозданностью. Саньян атмосферными барами, а Кейп-Пойнт простором и невероятными закатами. Для ценителей комфорта есть курорт Tamala Beach Resort только для взрослых в Южном Коту с современным дизайном, бассейнами и форматом "все включено".

3. Впечатляющая дикая природа

Совместить пляжный отдых и встречи с дикой природой здесь очень легко. Вблизи, на территории Сенегала, расположен заповедник Фатала, где можно увидеть жирафов, носорогов, антилоп и обезьян в естественной среде обитания. В Национальном парке реки Гамбия работает центр реабилитации шимпанзе, который дарит уникальную возможность наблюдать за приматами в дикой природе.

Отдельного внимания заслуживает Mandina Lodges – это эко-лодж в лесу Макасуту с плавучими домиками, каноэ среди мангровых зарослей и вечерними речными круизами на закате солнца.

4. Приятный климат

Когда дома холодно, Гамбия встречает стабильным теплом. Средняя температура здесь колеблется от 29 до 34 градусов тепла в течение года. Сухой сезон длится с конца октября – идеальное время для зимнего отдыха. В сезон дождей, с июня, пейзажи становятся ярко-зелеными, хотя растет влажность.

5. Атмосфера роскоши

Гамбия – это о комфорте и стиле. От эко-лоджей в джунглях до элегантных пляжных отелей, поэтому каждый найдет вариант по душе. Один из лучших Ngala Lodge, бутик-отель только для взрослых с видом на Атлантический океан. Тропические сады, панорамные бассейны, тишина и изысканная кухня создают идеальные условия для романтического отдыха.

6. Живая и теплая культура

Гамбия – самая маленькая материковая страна Африки, но ее культурное влияние значительно больше размера. Здешние традиции, кухня и фольклор оставляют глубокое впечатление. Гостеприимство местных чувствуется с первых минут. Вдоль побережья, особенно в Коту, Кололи и Бакау, работают многочисленные рестораны и уличные заведения, где можно попробовать традиционные блюда, в частности пряные рыбные рагу.

Что нужно знать туристам перед визитом?

В общем Гамбия считается довольно безопасной страной для путешественников, однако, как и в любом туристическом направлении, есть определенные нюансы, на которые следует учитывать. Чтобы путешествие было комфортным и спокойным, обратите внимание на следующие рекомендации от Inside The Travel Lab:

Внимательно следите за личными вещами: сумками, телефонами и кошельками, особенно в людных местах. Ценные вещи лучше оставить дома.

Прогулок по пляжу в одиночку после наступления темноты следует избегать – безопаснее возвращаться в отель еще до захода солнца.

Не храните большие суммы денег или драгоценности в номере и всегда закрывайте двери, даже если находитесь внутри.

На пляжах к туристам могут подходить так называемые "бамстеры" – местные молодые люди, которые пытаются выпросить деньги. Отказывайте уверенно, но вежливо, обычно после этого вас оставляют в покое.

