Эти уголки Болгарии легко спутать с Карибами и итальянским побережьем

Болгарское побережье Чёрного моря таит в себе удивительные места с прозрачной водой и белым песком, которые могут составить конкуренцию самым известным мировым курортам. Благодаря высоким экологическим стандартам и сохранившейся дикой природе эти уютные места предлагают роскошный отдых.

По крайней мере два из них способны стать настоящим прорывом, который заставит даже самых взыскательных путешественников изменить свои привычные маршруты. 24 Канал расскажет о них подробнее.

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Неоновые лагуны в Варне, словно в Пуэрто-Рико

Варна – это не просто морская столица Болгарии, а роскошный природный калейдоскоп. Местные пляжи, в частности знаменитые участки Кабакум и Раппонг, поражают своей ухоженностью. Благодаря строгим экологическим директивам ЕС, которые к 2026 году преобразовали очистные системы региона, вода здесь приобрела невероятный прозрачно-изумрудный оттенок.

Когда полуденное солнце достигает зенита, море у берегов Варны вспыхивает теми же неоновыми красками, что и знаменитые лагуны Пуэрто-Рико. Мельчайший золотистый песок, словно просеянный через гигантское сито, мягко обволакивает ступни. Прибрежный бриз приносит целебную прохладу из тенистых аллей Приморского парка, который подступает почти к самой линии прибоя.

Это безупречное сочетание современного комфорта и дикой, безудержной морской эстетики. Но Болгарии есть чем еще похвастаться.

Самые красивые виды Варны в Болгарии: смотрите видео SkyBeauty7

Секретный портал в белоснежный рай Бялы

Если Варна дарит гостям динамику и ритм, то Бяла – это настоящий секретный портал в абсолютное спокойствие. Этот уголок, надежно спрятанный от шумных туристических лайнеров, кажется живой иллюстрацией из элитного журнала о путешествиях.

Пляжная линия Бялы обрамлена величественными скалистыми образованиями, которые надежно защищают бухту от холодных течений и резких порывов ветра. Вода здесь настолько прозрачна, что даже на значительной глубине можно без труда разглядеть каждую ракушку на дне.

Песок в Бяле имеет уникальный, почти белоснежный оттенок, что создает фантастический, почти сюрреалистический контраст с глубокой синевой моря. Здесь нет места городской суете – только гипнотический шепот волн, крик одиноких чаек и сладкое ощущение полной изоляции от мира.

Бяла в Болгарии славится уютом: смотрите видео SkyBeauty7

Вечерняя магия расслабленного шика

Сегодня эти места в Болгарии предлагают путешественникам не просто банальный пляжный релакс, а осознанный экологический туризм премиум-класса. А вечера на здешних побережьях обладают особой магией.

Когда солнце медленно тонет в море, окрашивая небо в персиковые и пурпурные тона, прибрежные ресторанчики Варны и уютные бары Бялы наполняются тихим джазом и ароматами свежих морепродуктов. Местные шеф-повара предлагают гостям изысканные блюда из черноморского улова, сочетая традиционные балканские рецепты с элементами средиземноморской кухни.

Всё это создаёт неповторимую атмосферу непринуждённого шика, где каждый момент хочется остановить на паузе. И главное – ради этого не приходится планировать далёкое и утомительное путешествие за океан.

Какой бюджетный отдых выбрать в Болгарии?

Болгарское побережье таит в себе еще немало жемчужин, которые позволяют насладиться морем без лишних затрат. Например, пляж Иракли – это место называют абсолютным рекордсменом по экономии, ведь несколько дней отдыха здесь обойдутся чуть больше чем в 200 евро, а цены на местные напитки признаны самыми низкими во всей Европе.

Для тех, кто ищет максимального уединения и первозданной природы, прекрасной альтернативой станет поселок Синеморец, расположенный на самом юге страны у границы с Турцией. Эта заповедная зона предлагает невероятные дикие пляжи без шумных многоэтажных отелей и по приятным ценам.