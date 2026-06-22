В поисках идеального места для летнего отдыха туристы традиционно обращают внимание на популярные пляжи Кипра, Испании или Португалии. Однако новое исследование Quotezone.co.uk показало, что в этом году лидером рейтинга стало менее очевидное направление на побережье Адриатики.

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Какой пляж признали лучшим в Европе в 2026 году?

При оценке учитывались:

температуру моря и воздуха,

количество пятизвездочных отзывов,

стоимость проживания,

цены на местные напитки,

расстояние до ближайшего аэропорта.

Первое место в рейтинге занял пляж Могрен в Черногории. Он опередил прошлогоднего лидера – пляж Нисси на Кипре. В десятку также вошли пляж Иракли в Болгарии, Ла Пелоса в Италии и пляж Борнмут в Великобритании.

Как выглядит пляж Могрен в Черногории: смотреть видео

Пляж Могрен расположен к западу от Старого города Будви и известен своими кристально чистыми бирюзовыми водами. Побережье состоит из двух бухт: Могрен I и Могрен II, которые соединены деревянным пешеходным мостом и узким туннелем, высеченным в скале.

Одним из преимуществ черногорского курорта эксперты назвали доступные цены. По данным исследования, трёхдневное пребывание в Будве обходится в среднем чуть менее 267 долларов, а бокал разливного пива можно приобрести менее чем за 2 доллара.

Второе место занял пляж Нисси на Кипре. Его высоко оценили за тёплое море, температура которого летом превышает 27 градусов, а температура воздуха достигает почти 29 градусов. В то же время стоимость отдыха здесь выше – в среднем около 437 долларов за три ночи.

Пляж Нисси на Кипре / фото Canva

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Третье место в рейтинге занял пляж Плайя-де-Маспаломас на испанском острове Гран-Канария. Он получил более 5 тысяч пятизвездочных отзывов и отличается стабильно тёплой погодой в течение года.

В первую десятку также вошли болгарский пляж Иракли, греческий Элафониси, португальский Praia da Falésia, хорватский Златни Рат, итальянский Ла Пелоса, британский Борнмут и французский Пляж де Паломбаджа на Корсике.

По словам экспертов, результаты исследования свидетельствуют о том, что менее известные европейские курорты могут предложить не только красивые пейзажи и комфортные условия для отдыха, но и лучшее соотношение цены и качества, чем популярные туристические направления.