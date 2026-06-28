По крайней мере два из них способны стать настоящим прорывом, который заставит даже самых взыскательных путешественников изменить свои привычные маршруты. 24 Канал расскажет о них подробнее.

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Неоновые лагуны в Варне, словно в Пуэрто-Рико

Варна – это не просто морская столица Болгарии, а роскошный природный калейдоскоп. Местные пляжи, в частности знаменитые участки Кабакум и Раппонг, поражают своей ухоженностью. Благодаря строгим экологическим директивам ЕС, которые к 2026 году преобразовали очистные системы региона, вода здесь приобрела невероятный прозрачно-изумрудный оттенок.

Когда полуденное солнце достигает зенита, море у берегов Варны вспыхивает теми же неоновыми красками, что и знаменитые лагуны Пуэрто-Рико. Мельчайший золотистый песок, словно просеянный через гигантское сито, мягко обволакивает ступни. Прибрежный бриз приносит целебную прохладу из тенистых аллей Приморского парка, который подступает почти к самой линии прибоя.

Это безупречное сочетание современного комфорта и дикой, безудержной морской эстетики. Но Болгарии есть чем еще похвастаться.

Самые красивые виды Варны в Болгарии: смотрите видео SkyBeauty7

Секретный портал в белоснежный рай Бялы

Если Варна дарит гостям динамику и ритм, то Бяла – это настоящий секретный портал в абсолютное спокойствие. Этот уголок, надежно спрятанный от шумных туристических лайнеров, кажется живой иллюстрацией из элитного журнала о путешествиях.

Пляжная линия Бялы обрамлена величественными скалистыми образованиями, которые надежно защищают бухту от холодных течений и резких порывов ветра. Вода здесь настолько прозрачна, что даже на значительной глубине можно без труда разглядеть каждую ракушку на дне.

Песок в Бяле имеет уникальный, почти белоснежный оттенок, что создает фантастический, почти сюрреалистический контраст с глубокой синевой моря. Здесь нет места городской суете – только гипнотический шепот волн, крик одиноких чаек и сладкое ощущение полной изоляции от мира.

Бяла в Болгарии славится уютом: смотрите видео SkyBeauty7

Вечерняя магия расслабленного шика

Сегодня эти места в Болгарии предлагают путешественникам не просто банальный пляжный релакс, а осознанный экологический туризм премиум-класса. А вечера на здешних побережьях обладают особой магией.

Когда солнце медленно тонет в море, окрашивая небо в персиковые и пурпурные тона, прибрежные ресторанчики Варны и уютные бары Бялы наполняются тихим джазом и ароматами свежих морепродуктов. Местные шеф-повара предлагают гостям изысканные блюда из черноморского улова, сочетая традиционные балканские рецепты с элементами средиземноморской кухни.

Всё это создаёт неповторимую атмосферу непринуждённого шика, где каждый момент хочется остановить на паузе. И главное – ради этого не приходится планировать далёкое и утомительное путешествие за океан.

Какой бюджетный отдых выбрать в Болгарии?

Болгарское побережье таит в себе еще немало жемчужин, которые позволяют насладиться морем без лишних затрат. Например, пляж Иракли – это место называют абсолютным рекордсменом по экономии, ведь несколько дней отдыха здесь обойдутся чуть больше чем в 200 евро, а цены на местные напитки признаны самыми низкими во всей Европе.

Для тех, кто ищет максимального уединения и первозданной природы, прекрасной альтернативой станет поселок Синеморец, расположенный на самом юге страны у границы с Турцией. Эта заповедная зона предлагает невероятные дикие пляжи без шумных многоэтажных отелей и по приятным ценам.