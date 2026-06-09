Именно сюда стоит ехать ради еды: какой город назвали гастрономической столицей в 2026 году

Вкусные блюда и уникальные кулинарные традиции способны сделать любое путешествие незабываемым. Ежегодно эксперты определяют города, где гастрономическая культура развивается активнее всего и больше всего привлекает туристов.

При планировании путешествия многие туристы обращают внимание не только на достопримечательности, а и на местную кухню. Именно гастрономия часто помогает лучше познакомиться с культурой страны, а удачные блюда могут стать одним из самых ярких воспоминаний об отпуске.

Смотрите также 2300 гривен за мороженое: как туристов "разводят" на деньги в Риме

Какой город признали кулинарной столицей мира в 2026 году?

Ежегодно Time Out публикует рейтинг лучших городов мира для гастрономических путешествий. Его формируют на основе опроса более 24 тысяч жителей разных городов, а также оценок экспертной группы, в которую входят ресторанные критики и редакторы. Цель рейтинга – отметить шеф-поваров, рестораны, рынки и уличные заведения, которые формируют современную гастрономическую культуру.

По словам редактора Time Out в США Вирджинии Гил, город, который заслуживает звания гастрономической столицы, – это не просто место с большим количеством хороших ресторанов.

Города в этом списке известны своими ингредиентами, знаковыми кухнями и глубоко укоренившейся историей еды, которые повлияли на то, как люди питаются по всему миру. Это не просто места, куда сегодня едут гурманы, а города, которые десятилетиями привлекали путешественников в поисках выдающихся блюд,

– отметила она.

В 2026 году первое место в списке заняла Лима, столица Перу. По данным рейтинга, в городе работает один из лучших ресторанов мира Maido, а также несколько других заведений, которые входят в список 50 лучших ресторанов мира.

Maido / фото TripAdvisor

Местный автор Фридрих Рейп отмечает, что в столице Перу почти каждую неделю открываются новые популярные рестораны. Особенно он отметил район Барранко, где в марте Родриго Фернандини, который ранее руководил перуанскими ресторанами высокой кухни во Флориде и Нью-Йорке, открыл свое первое местное флагманское заведение Fernandini.

Блюда в ресторане Fernandini / фото TripAdvisor

Смотрите также Гонконг стал гастрономической столицей мира 2026: что такого там особенного едят

Также среди гастрономических рекомендаций оказалась небольшая кондитерская El Pregón de las Once, где команде удалось дать новую жизнь многим почти забытым историческим перуанским десертам. В список лучших городов мира для гастрономических путешествий в 2026 году также вошли: