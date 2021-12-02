Франция ужесточила условия въезда для путешественников из-за Omicron: что изменится
Источник:The Local
Франция объявила о новых правилах въезда. Они будут касаться всех путешественников, прибывающих во Францию из стран, не входящих в ЕС.
Нововведения вводятся в связи с новым вариантом коронавируса Omicron. Об этом сообщил спикер французского правительства Габриэль Аттал.
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Франция ужесточила условия въезда
Так, с 4 декабря все путешественники, в частности, вакцинированные, чтобы въехать во Францию из любой страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны, должны предъявить отрицательный тест на COVID.
Это может быть тест ПЛР или тест на антиген, проведенный в течение предыдущих 48 часов.
Ситуация усугубляется очень стремительно. Мы обеспокоены резким ростом случаев, выявленных во Франции,
– заявил Аттал.
Прибывшим из стран ЕС или Швейцарии, Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии или Сан-Марино нужно только пройти тест, если они не вакцинированы. Он должен быть сделан в течение 24 часов.
Требования к тестированию распространяются на всех, кому исполнилось 12 лет.
COVID-19 во Франции: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 2 декабря 2021 года во Франции выявлено 7 725 114 случаев заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 119 227 летальных;
- В то же время 7 137 416 человек побороли болезнь.