Франция ужесточила условия въезда для путешественников из-за Omicron: что изменится

2 декабря 2021 , 10:54
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Источник:

The Local

Франция объявила о новых правилах въезда. Они будут касаться всех путешественников, прибывающих во Францию из стран, не входящих в ЕС.

Нововведения вводятся в связи с новым вариантом коронавируса Omicron. Об этом сообщил спикер французского правительства Габриэль Аттал.

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Франция ужесточила условия въезда

Так, с 4 декабря все путешественники, в частности, вакцинированные, чтобы въехать во Францию ​​из любой страны за пределами ЕС или Шенгенской зоны, должны предъявить отрицательный тест на COVID.

Это может быть тест ПЛР или тест на антиген, проведенный в течение предыдущих 48 часов.

Ситуация усугубляется очень стремительно. Мы обеспокоены резким ростом случаев, выявленных во Франции,
– заявил Аттал.

Прибывшим из стран ЕС или Швейцарии, Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии или Сан-Марино нужно только пройти тест, если они не вакцинированы. Он должен быть сделан в течение 24 часов.

Требования к тестированию распространяются на всех, кому исполнилось 12 лет.

COVID-19 во Франции: последние данные

  • По данным Worldometer, по состоянию на 2 декабря 2021 года во Франции выявлено 7 725 114 случаев заражения коронавирусом;
  • К сожалению, из них 119 227 летальных;
  • В то же время 7 137 416 человек побороли болезнь.
Автор: Марта Касіянчук