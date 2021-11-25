Франция планирует усилить карантин: что известно

Правительство Франции заявило об усилении карантинных ограничений. Все из-за роста случаев COVID-19.

Сейчас ведутся консультации по внедрению новых мероприятий с местными представителями и другими секторами. Об этом сообщил спикер правительства Габриэль Аттал.

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Он не указал подробности о том, что будут предусматривать новые меры, но сказал, что они будут включать "ужесточение барьерных жестов и ношение масок", а также усиление проверок использования санитарного пропуска.

Кроме того, правительство планирует объявить об ускорении программы ревакцинации.

Нам нужна коллективная мобилизация… чтобы сохранить курортный сезон,

– заметил Аттал.

Спикер правительства спрогнозировал, что уровень заболеваемости в стране "завтра или послезавтра" достигнет 200 случаев на 100 тысяч.

Вероятно, такой рост заболеваемости повлечет за собой дополнительные ограничения на горнолыжных курортах.

По словам Аталла, министр здравоохранения Оливье Веран проведет пресс-конференцию в четверг, чтобы подробно рассказать о новых мероприятиях.

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