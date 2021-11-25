Сейчас ведутся консультации по внедрению новых мероприятий с местными представителями и другими секторами. Об этом сообщил спикер правительства Габриэль Аттал.
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Он не указал подробности о том, что будут предусматривать новые меры, но сказал, что они будут включать "ужесточение барьерных жестов и ношение масок", а также усиление проверок использования санитарного пропуска.
Кроме того, правительство планирует объявить об ускорении программы ревакцинации.
Нам нужна коллективная мобилизация… чтобы сохранить курортный сезон,
– заметил Аттал.
Спикер правительства спрогнозировал, что уровень заболеваемости в стране "завтра или послезавтра" достигнет 200 случаев на 100 тысяч.
Вероятно, такой рост заболеваемости повлечет за собой дополнительные ограничения на горнолыжных курортах.
По словам Аталла, министр здравоохранения Оливье Веран проведет пресс-конференцию в четверг, чтобы подробно рассказать о новых мероприятиях.
COVID-19 во Франции: последние данные
- По данным Worldometer, по состоянию на 26 ноября 2021 года во Франции выявлено 7 483 282 случая заражения коронавирусом;
- К сожалению, из них 118 734 летальных;
- В то же время 7 071 600 человек побороли болезнь.